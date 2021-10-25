 Нужно ли прививаться от ковида беременным и что советуют врачи (25.01.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.10.2021

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Нужно ли прививаться от ковида беременным и что советуют врачи (25.01.2021)

Прививаться ли от коронавируса беременным и если да, то на каком сроке? Существуют ли риски для плода? Ответы - в материале DW.

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