Нужно ли прививаться от ковида беременным и что советуют врачи (25.01.2021)

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Прививаться ли от коронавируса беременным и если да, то на каком сроке? Существуют ли риски для плода? Ответы - в материале DW.
Будущие матери относятся к группе риска, которой угрожает развитие тяжелой формы ковида. Но в Германии, по сравнению с другими странами, крайне неохотно делают прививки беременным. В чем же дело?
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