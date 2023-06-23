Берлин зовет на работу в Германию. Но не всех

Иностранцам из стран за пределами ЕС станет значительно легче переезжать на работу в ФРГ. Искать вакансии и оставаться в стране смогут даже туристы. DW - о новом немецком законе.

Немецкие власти создают дополнительные возможности для привлечения в страну трудовых мигрантов. Поправки в действующий иммиграционный закон 2020 года, которые в пятницу, 23 июня, намерен принять (принял) бундестаг, открывают новые пути для переезда в Германию на работу или для ее поиска не только высококвалифицированным специалистам из стран, не входящих в Европейский Союз.

"Перестройка из ряда в ряд"

Самое неожиданное и спорное нововведение - так называемая "смена ряда" (Spurwechsel). Термин взят из автодорожной лексики. Имеется в виду ситуация, когда автомобиль перестраивается из одного ряда в другой. Применительно к иммиграции в Германию это означает, что беженцы, обратившиеся к немецким властям с просьбой о защите и еще не получившие ответа, могут поменять свой статус с соискателя убежища на ищущего работу трудового мигранта.

Временное общежитие для соискателей убежища в Германии Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Есть, однако, два условия. Во-первых, такие иностранцы должны отвечать критериям, в соответствие с которыми в Германию могут приехать и все прочие потенциальные трудовые иммигранты. А, во-вторых, возможность перестроиться "из ряда в ряд" предоставляется только тем беженцам, которые обратились к немецким властям до 29 марта 2023 года. Тем самым немецкие власти стараются избежать цепной реакции и не создавать прецедента: чтобы пример не оказался заразительным и не привел к еще большему всплеску притока нелегальных мигрантов в Германию.

Прагматизм или провал миграционной политики?

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) к концу марта в Германии находились 163 тысячи соискателей убежища, заявления которых еще находились на рассмотрении.

Сколько из них имеют подходящую квалификацию, пока неизвестно. Тем не менее правительство уверяет, что возможность "смены ряда" позволит немецким предприятиям, испытывающим острый дефицит кадров, найти подходящих работников среди мигрантов, уже находящихся в Германии, частично интегрированных и худо-бедно знающих немецкий язык.

Депортация беженца, которому отказано в убежище Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

С точки зрения консервативной оппозиции, правительство "сменой ряда" смешивает два потока миграции - беженцев и трудовых мигрантов, а также дает совершенно неверный сигнал. "Крайний срок (29 марта. - Ред.) никого не удержит от того, чтобы также отправиться в Германию в надежде остаться", - заявила зампредседателя фракции ХДС/ХСС Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz).

Газета Münchner Merkur также считает, что правительство просто спасовало в миграционной политике: "Поскольку депортации часто не удаются, министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пытается найти выход из тупиковой ситуации и превратить нежеланных мигрантов в крайне необходимую стране рабочую силу".

Приехал туристом, остался работать

Революционным для Германии можно считать и нововведение, согласно которому в стране смогут оставаться иностранные туристы. Впредь лица, приехавшие в ФРГ по туристической визе и паче чаяния нашедшие здесь работу, будут трудоустраиваться без лишних формальностей. Правда, и для этой категории потенциальных трудовых мигрантов действуют требования подходящей квалификации.

Впрочем, требования к уровню квалификации заметно снижены. Так, полученные на родине свидетельства о той или иной квалификации теперь не обязательно должны проходить длительную процедуру признания в Германии: лишь бы человек имел как как минимум двухлетний стаж работы по специальности. И, кстати, полученная на родине специальность - не догма. Можно работать в Германии и по другой, главное, чтобы человек считался квалифицированным кадром.

Карта шансов по системе баллов

Кроме уже действующей Blue Card, позволяющей высококвалифицированным иностранным специалистам с высшим образованием или уже признанным в Германии свидетельством о полученной квалификации заполнять вакансии на немецких фирмах, вводится и еще одна карта - "карта шансов".

Кроме таких Blue Card, в Германии будут еще и "карты шансов"

На нее могут претендовать граждане из стран, не входящих в ЕС, еще не имеющие предложения на работу от немецкой фирмы, но считающиеся перспективными. Перспективность будет высчитываться по системе баллов - типа канадской, австралийской или новозеландской, учитывающей возраст человека, специальность и стаж работы, потенциал членов семьи, знание немецкого или английского языка, связи с Германией.

Из 12 возможных надо набрать 6 баллов, чтобы получить "карту шансов". С ней можно будет въехать в Германию и искать здесь квалифицированную работу в течение года, на протяжении которого можно будет подрабатывать подсобником 20 часов неделю. Карту можно будет на два года продлевать.

Новое для кандидатов на Blue Card и иностранных студентов

Улучшены и условия для претендентов на Blue Card. Размер необходимой для ее получения зарплаты снижен до 3500 евро в месяц, проходить процедуру признания дипломов можно постфактум, работать допускается и не по первоначальной специальности, с собой в Германию обладатели смогут привозить не только детей, но и престарелых родителей, если дохода высококвалифицированного иностранного специалиста будет хватать на их содержание. В числе новшеств также - Blue Card для айтишников и без высшего образования, но с опытом работы в сфере IT.

Иностранным айтишникам для трудоустройства в Германии не обязательно нужен диплом о высшем образовании Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Новый закон делает более привлекательным для иностранцев и учебу в немецких ВУЗах. В частности, снижены финансовые требования, расширены возможности подрабатывать во время учебы, как это сплошь и рядом делают немецкие студенты. Причем, такой "студенческий трудовой договор" будет считаться дополнительным основанием для ВНЖ.

Решит ли новый закон проблему дефицита кадров в ФРГ?

По данным самого немецкого правительства к концу прошлого года число вакансий в Германии достигло 1,98 миллиона. Особенно велик дефицит кадров в сфере здравоохранения и по уходу за пожилыми, в детских садах, в сфере услуг и ремесленной, на транспорте и на стройках.

Эксперты Немецкой академии технических наук (Acatech) и Института экономических исследований имени Лейбница в только что опубликованном исследовании пришли к выводу, что внутренний потенциал Германии - за счет возращения в трудовую жизнь пенсионеров и привлечения прежде неработавших женщин - практически исчерпан. Срочно требуется импорт рабочей силы из-за рубежа. Доля же трудовых мигрантов в Германии из стран за пределами ЕС составляет в настоящее время только 4%. Причина - бюрократические препоны и недостаточная привлекательность немецкого рынка труда.

По прогнозу правительства ФРГ, очередная либерализация иммиграционного законодательства приведет к увеличению абсолютного числа таких "гастарбайтеров" на 60 тысяч человек в год. А нужны Германии дополнительно по 400 тысяч ежегодно.

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