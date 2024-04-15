Берлин призвал Израиль соблюдать международное право

Возможные ответные шаги Израиля на атаку Ирана не должны нарушать международное право, в котором нет категории возмездия, заявила глава МИД ФРГ Бербок после масштабного иранского удара по Израилю.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила надежду, что власти Израиля будут придерживаться международного законодательства, выбирая возможный ответ на беспрецедентное нападение Ирана. "Право на самооборону означает защиту от нападения. Возмездие не является категорией международного права", - заявила она в понедельник, 15 апреля, на проходящей в Париже конференции помощи Судану, организованной Германией и Францией. Тем самым она ответила на вопрос журналистки о праве Израиля на ответный удар по Ирану.

По словам Бербок, иранский режим своей крупномасштабной атакой в отношении Израиля поставил на грань пропасти весь ближневосточный регион. "В то же время эта эскалация показала, что этот регион поддерживает Израиль, когда речь идет о сдерживании иранского опасного поведения. Иран изолирован", - добавила она.

Бербок призвала к дипломатическому урегулированию

Глава германского МИДа указала, что "Израиль одержал победу оборонительным образом благодаря его сильной противовоздушной обороне и благодаря смелому вмешательству США, Великобритании и арабских государств". "Сейчас важно закрепить эту оборонительную победу дипломатическим путем", - уверена она. При этом приоритетом она назвала необходимость предотвратить разрастание конфликта на весь регион.

Бербок также сообщила, что накануне она и союзники Берлина находились в постоянном контакте с правительством Израиля, арабскими государствами и другими игроками на международной арене с целью "защитить безопасность Израиля". Среди прочего она провела переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и призвала его не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и причинив инфраструктуре "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.