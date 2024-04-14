Лидеры стран G7 осудили атаку Ирана на Израиль

Лидеры стран "Группы семи (G7) "однозначно и самым решительным образом" осудили атаку Ирана на Израиль. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам совещания в воскресенье, 14 апреля.

"Мы выражаем полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтверждаем нашу приверженность его безопасности", - говорится в заявлении. Главы государств-членов G7 обвинили Иран в совершении шагов по дестабилизации региона и заявили, что Тегеран "рискует спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию", которой, как подчеркивают авторы заявления, необходимо избежать.



Страны "большой семерки" планируют продолжать работать над стабилизацией ситуации и недопущением дальнейшей эскалации. Они потребовали от Ирана и "его приспешников" прекратить нападения. Они также подчеркнули, что намерены добиваться прекращения кризиса в секторе Газа, "немедленного и устойчивого" прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС.

Генсек ООН: Мир не может позволить себе еще одну войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил атаку Ирана на Израиль. "Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - заявил он и призвал к "немедленному прекращению этих боевых действий". Гутерриш подчеркнул, что речь идет о "широкомасштабном нападении" на Израиль.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".