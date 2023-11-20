Бербок: Прекращение огня в Газе чревато рисками для Израиля

Прекращение огня в Газе без победы над террористами чревато неспособностью Израиля защитить себя от ракетного террора ХАМАС, заявила в интервью DW в понедельник, 20 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Прекращение огня будет означать, что Израилю придется вести переговоры с ХАМАС, чтобы они больше не стреляли друг в друга, а это будет означать, что Израиль не сможет защитить себя от продолжающегося ракетного террора", - пояснила Бербок. Она напомнила, что ХАМАС "каждый день четко дает понять", что стремится стереть Израиль с лица Земли. "В такой ситуации Израиль должен защитить свое население", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

В то же время Германия вместе с партнерами делает все, чтобы помочь мирным жителям сектора Газа. "Борьба ведется против террористической организации ХАМАС, которая хочет уничтожить Израиль, а не против гражданского населения в секторе Газа, невинных людей, женщин и детей", - заявила Бербок, добавив, что обсуждала этот вопрос во время своего визита в Израиль.

Бербок: Умаление опасности Холокоста - очень тревожное явление

По словам Анналены Бербок, Германия и международное сообщество "взяли на себя обязательства" после Второй мировой войны. "И то, что сейчас люди критикуют тот факт, что мы говорим об уроках Второй мировой войны, на которых строится международное право, чтобы геноцид никогда больше не повторился, я нахожу крайне тревожным", - сказала Бербок.

Подобные рассуждения она лично считает предельным умалением опасности Холокоста - "худшего преступления, которое когда-либо происходило в этом мире", особо подчеркнула глава МИД ФРГ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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