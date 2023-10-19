ФРГ выделит 50 млн евро на гумпомощь в секторе Газа

В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа Германия предоставит чрезвычайную помощь на сумму 50 млн евро. Об этом заявила в четверг, 19 октября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время совместного выступления со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в Аммане. Эти деньги будут направлены на поддержку таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

По словам Бербок, Германия концентрируется на том, чтобы обеспечить население продовольствием и улучшить доступ к здравоохранению. "Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность отправить медицинские бригады в Газу, а также создать возможность для лечения тяжелораненых детей", - добавила министр иностранных дел ФРГ. В свою очередь, Анналена Бербок похвалила власти Иордании за то, что они выделили 4,7 млн евро на помощь гражданскому населению в секторе Газа, и призвала другие страны Персидского залива последовать примеру королевства.

В Германии спорят о будущем финансовой помощи палестинцам

В связи с нападением террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября в Германии развернулись дебаты о немецком финансировании палестинских территорий. По данным федерального министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития, Берлин является одним из крупнейших в мире доноров палестинских территорий. Только прямая помощь составляет 50 миллионов евро в год. Кроме этого, ФРГ финансирует на этих территориях различные проекты ООН и неправительственных организаций.

Теперь некоторые немецкие политики призвали полностью прекратить денежную помощь, поскольку деньгами из ФРГ "не должен финансироваться терроризм и антисемитизм".

Похожие дискуссии возникли и на уровне Евросоюза. В то же время из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа Еврокомиссия решила увеличить текущую помощь с 25 до 75 млн евро. Однако в Брюсселе пообещали пересмотреть финасирование других проектов. Также в Еврокомиссии выразили поддержку Израилю в его праве на самооборону после атаки ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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