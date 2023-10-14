Еврокомиссия утроит текущую гумпомощь сектору Газа

Из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа Еврокомиссия решила увеличить текущую помощь с 25 до 75 млн евро. Брюссель сотрудничает с ООН, чтобы помощь дошла до палестинцев.

Еврокомиссия (ЕК) утроит текущий пакет гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа с 25 до 75 млн евро, сообщается на сайте ЕК в субботу, 14 октября. Такое решение было принято после разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, отметили в ЕК.

"Комиссия немедленно увеличит текущий пакет гуманитарной помощи, предусмотренный для Газы, на 50 миллионов евро. Общая сумма составит более 75 миллионов евро. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа", - заявила фон дер Ляйен.

Брюссель поддерживает право Израиля на защиту

Еврокомиссия "поддерживает право Израиля на защиту от террористов ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права", подчеркнула председатель ЕК. "Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка в этом контексте", - заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также указал, что ЕС делает все "для оказания гуманитарной поддержки гражданскому населению в секторе Газа". "Утроение гуманитарной помощи ЕС поможет гарантировать, что гражданское население в секторе Газа будет обеспечено предметами первой необходимости. Крайне важно обеспечить безопасный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи", - заявил Ленарчич.

Еврокомиссия пересматривает финансовую помощь палестинцам

Сразу после атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, в результате которой погибли более 1300 человек, в Еврокомиссии заявили, что Брюссель пересмотрит портфель помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан общим объемом в 691 миллион евро. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - написал в соцсетях еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

В Еврокомиссии подчеркнули, что несмотря на пересмотр финансирования в целом, гуманитарная помощь палестинцам продолжится "столько, сколько необходимо". "На этом фронте изменений нет. Наши операции по оказанию гуманитарной помощи продолжаются", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, в 2023 году на эту гуманитарную помощь палестинцам Еврокомиссия выделила 27,9 млн евро.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после атаки боевиков на Израиль 7 октября. По данным палестинской стороны, жертвами бомбардировок становятся и мирные жители, в том числе дети. Израиль неоднократно призывал население Газы эвакуироваться на юг сектора. ХАМАС, напротив, призвал жителей оставаться дома и препятствовал эвакуации. Власти Израиля обвинили боевиков в использовании людей в качестве живых щитов.

В ООН раскритиковали призыв Израиля к эвакуации, подчеркнув, что вынужденное перемещение более чем миллиона человек сделает гуманитарную ситуацию катастрофической. Источники CNN и Reuters сообщали, что Каир обсуждает доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергает возможность открытия перехода для беженцев.

По данным ООН, уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома.

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