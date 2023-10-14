  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Еврокомиссия утроит текущую гумпомощь сектору Газа

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

Из-за ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа Еврокомиссия решила увеличить текущую помощь с 25 до 75 млн евро. Брюссель сотрудничает с ООН, чтобы помощь дошла до палестинцев.

https://p.dw.com/p/4XXZx
Центр распределения гуманитарной помощи палестинцам (фото из архива)
Гуманитарная помощь палестинцам (фото из архива)Фото: Said Khatib/AFP/Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) утроит текущий пакет гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа с 25 до 75 млн евро, сообщается на сайте ЕК в субботу, 14 октября. Такое решение было принято после разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, отметили в ЕК.

"Комиссия немедленно увеличит текущий пакет гуманитарной помощи, предусмотренный для Газы, на 50 миллионов евро. Общая сумма составит более 75 миллионов евро. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа", - заявила фон дер Ляйен. 

Брюссель поддерживает право Израиля на защиту

Еврокомиссия "поддерживает право Израиля на защиту от террористов ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права", подчеркнула председатель ЕК. "Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка в этом контексте", - заявила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич также указал, что ЕС делает все "для оказания гуманитарной поддержки гражданскому населению в секторе Газа". "Утроение гуманитарной помощи ЕС поможет гарантировать, что гражданское население в секторе Газа будет обеспечено предметами первой необходимости. Крайне важно обеспечить безопасный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи", - заявил Ленарчич.

Еврокомиссия пересматривает финансовую помощь палестинцам

Сразу после атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, в результате которой погибли более 1300 человек, в Еврокомиссии заявили, что Брюссель пересмотрит портфель помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан общим объемом в 691 миллион евро. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - написал в соцсетях еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

В Еврокомиссии подчеркнули, что несмотря на пересмотр финансирования в целом, гуманитарная помощь палестинцам продолжится "столько, сколько необходимо". "На этом фронте изменений нет. Наши операции по оказанию гуманитарной помощи продолжаются", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, в 2023 году на эту гуманитарную помощь палестинцам Еврокомиссия выделила 27,9 млн евро.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после атаки боевиков на Израиль 7 октября. По данным палестинской стороны, жертвами бомбардировок становятся и мирные жители, в том числе дети. Израиль неоднократно призывал население Газы эвакуироваться на юг сектора. ХАМАС, напротив, призвал жителей оставаться дома и препятствовал эвакуации. Власти Израиля обвинили боевиков в использовании людей в качестве живых щитов.

В ООН раскритиковали призыв Израиля к эвакуации, подчеркнув, что вынужденное перемещение более чем миллиона человек сделает гуманитарную ситуацию катастрофической. Источники CNN и Reuters сообщали, что Каир обсуждает доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергает возможность открытия перехода для беженцев.

По данным ООН, уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома.

Смотрите также:

Что такое БАПОР и как оно помогает жителям Газы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Йенс Столтенберг: НАТО потрясена жестокостью террористической атаки на Израиль

Йенс Столтенберг: НАТО потрясена жестокостью террористической атаки на Израиль

В интервью DW генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реакции Альянса на террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль. Ряд стран НАТО уже оказывают помощь израильским властям. Кроме того, по словам Столтенберга, этот конфликт не подорвет готовность НАТО поддерживать Украину.
Конфликты13 октября 2023 г.07:13 мин.
external

"В абсолютном мраке" - семьи пропавших без вести израильтян (11.10.2023)

"В абсолютном мраке" - семьи пропавших без вести израильтян (11.10.2023)

Опасения за судьбу десятков заложников, похищенных ХАМАС, растут с каждым часом. Многие из них были захвачены на музыкальном фестивале под открытым небом в районе сектора Газа. Там с тех пор обнаружены сотни тел. DW побеседовала с родственниками и друзьями некоторых из пропавших.
Конфликты11 октября 2023 г.03:07 мин.
На пропалестинской демонстрации в Дуйсбурге после нападения ХАМАС на Израиль

Атаки ХАМАС на Израиль. Какими будут последствия для палестинцев в ФРГ

Атаки ХАМАС на Израиль. Какими будут последствия для палестинцев в ФРГ

На фоне атак ХАМАС на Израиль немецкие власти начинают принимать меры против организаций в ФРГ, поддерживающих палестинских боевиков. Обсуждается и возможная высылка из страны сторонников радикальных исламистов.
Конфликты12 октября 2023 г.
Показать еще