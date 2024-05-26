Бербок предложила отправить миссию ЕС в Рафах

Глава МИД ФРГ предложила восстановить миссию Евросоюза по контролю в Рафахе, приостановленную после прихода к власти ХАМАС в 2007 году.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила восстановить миссию Европейского Союза по контролю над контрольно-пропускным пунктом "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Такая миссия могла бы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, заявила она во время выступления на мероприятии в Берлине по случаю празднования 75-летия Основного закона ФРГ в воскресенье, 26 мая.

По словам Бербок, она хотела бы выдвинуть эту инициативу на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 27 мая.

СМИ: США хотят, чтобы миссия ЕС контролировала КПП "Рафах"

Американское издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщало, что администрация президента США Джо Байдена предлагает передать миссии ЕС контроль над КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. В течение нескольких недель, пишет издание, американские чиновники выступали посредниками в переговорах между Израилем и Египтом о заключении сделки, которая позволила бы передать КПП под контроль миссии ЕС.

Миссия ЕС в Рафахе существовала до прихода к власти ХАМАС

Евросоюз уже направлял свою миссию по контролю на КПП "Рафах" в 2005 году после ухода Израиля из сектора Газа. Однако после захвата власти в секторе террористическим движением ХАМАС в 2007 году деятельность миссии была приостановлена.

Бербок выступила за прекращение огня в секторе Газа

Анналена Бербок также в очередной раз поддержала идею гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, которое затем сможет привести к перемирию. Для этого, по ее словам, должны быть соблюдены три условия. Первое - Израиль должен получить гарантии безопасности, ведь ХАМАС стремится к его "полному уничтожению". Министр подчеркнула, что ЕС мог бы внести свой вклад в обеспечение таких гарантий, но участвовать в них должны и "более крупные игроки".

Вторым условием, считает Бербок, должны стать международные усилия по восстановлению сектора Газа. Третьим - развитие инфраструктуры и государственности на палестинских территориях, чтобы заложить фундамент для решения по формуле "двух государств".

Протестующие освистали Бербок в ходе выступления

Выступление Анналены Бербок регулярно прерывалось свистом и недовольными выкриками пропалестинских протестующих. Они обвиняли ФРГ в поддержке Израиля и его военной кампании в секторе Газа. Один из участников выкрикивал "Позор Германии". В ответ на действия протестующих Бербок заявила, что "таким образом невозможно спасти детей в Газе".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.