Бербок не увидела в возможном расширении БРИКС угроз для G20

Глава МИД Германии призналась, что ей любопытно, какие страны захотят присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге.

По мнению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), саммит стран группы БРИКС и планируемое расширение этого альянса не ослабит позиции "большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 22 августа.

"Я не разочарована и не вижу раскола или ослабления G20", - ответила Бербок на вопрос об обсуждаемом расширении группы БРИКС. По словам министра, ей "крайне любопытно" узнать, чем окончится трехдневная встреча и какие страны действительно захотят присоединиться к БРИКС. Как заявили в самой группе, заинтересованность в членстве выразили более 40 стран, в том числе Индонезия и Аргентина, в сотрудничестве с которыми заинтересованы и западные страны "большой семерки", пишет Reuters.

По словам Бербок, такие страны, как Южная Африка, Бразилия, Индонезия или Индия, должны задаться вопросом, какое партнерство лучше всего соответствует их собственным ценностям и интересам. Сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным будет бесполезным, если Кремль одновременно останавливает действие "зерновой сделки", от которой эти страны также зависят, указала она.

Более того, отказ Путина присутствовать на саммите в Южной Африке показывает, что ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом, не является безобидным. "Сила закона в глобальном мире все еще имеет право голоса", - подчеркнула Бербок.

На саммите БРИКС будут обсуждать расширение группы

Саммит группы БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Расширение этой организации, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, - один из главных вопросов предстоящей встречи. "Главы государств, входящих в БРИКС, озвучат свою позицию по поводу расширения организации", - заявил доверенное лицо лидера ЮАР в БРИКС Анил Суклал агентству Bloomberg.

Четверо из пяти лидеров БРИКС будут лично присутствовать на саммите в Йоханнесбурге. Россию на саммите представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин примет участие в мероприятиях в режиме онлайн. Ранее ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита, поскольку она является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС), после чего выдать в Гаагу.

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