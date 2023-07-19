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Президент России Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Вместо Путина на саммит БРИКС в ЮАР отправится глава МИД РФ Сергей Лавров. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине.

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Президент РФ Владимир Путин
Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/IMAGO

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС, который состоится в Южноафриканской республике в августе, сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы в среду, 19 июля. В сообщении отмечается, что такое решение принято по обоюдному согласию.

"По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в тексте.

Угроза задержания Путина

ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита БРИКС, поскольку она является участницей Римского статута и потому в случае прибытия Путина на ее территорию была бы обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС) и выдать в Гаагу. МУС подозревает Путина в совершении военных преступлений в Украине.

Сирил Рамафоса, отвечая на требование оппозиции выполнить обязательства по отношению к МУС, заявил, что Россия дала понять, что арест Путина будет расценен как объявление войны. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не озвучивала каких-либо угроз в адрес властей ЮАР, но предупредила о возможных последствиях.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно", - сказал Песков. Власти ЮАР ранее заявляли, что предлагали российской стороне прислать на саммит БРИКС Сергея Лаврова вместо Путина, но получили отказ.

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