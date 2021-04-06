 Белый дом озабочен ″российской агрессией в Украине″ | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Белый дом озабочен "российской агрессией в Украине"

Россия сконцентрировала у границы с Украиной наибольшее количество военных со времени начала конфликта в 2014 году, заявили в Белом доме.

Российская военная техника

Российская военная техника

Концентрация российских войск на границе с Украиной достигла максимального количества со времени начала конфликта в регионе семь лет назад, заявила в четверг, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, "у России сейчас больше солдат на границе с Украиной, чем в какой-либо иной момент времени с 2014 года". В Вашингтоне с "нарастающей обеспокоенностью" наблюдают за "эскалацией российской агрессии в Восточной Украине", подчеркнула Псаки.

Ранее в тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала Владимира Путина отвести войска от границы с Украиной. В телефонном разговоре она обсудила с президентом РФ "усиление российского военного присутствия" на украинской границе и призвала российского лидера сократить это военное присутствие в регионе с целью деэскалации, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Кремль возможное начало боевых действий отрицает. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

В то же время ЕС и США заявляют о всесторонней поддержке Киева. 6 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите также:

  • Шахтер из Лисичанска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Усталость

    У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

  • На угольной шахте в Красноармейске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    На угольной шахте в Красноармейске

    На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

  • Жизнь в тумане

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Жизнь в тумане

    Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

  • Жительница Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рядом с линией фронта

    Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

  • Утро

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рабочее утро

    Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

  • Перекур

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Перекур

    Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

  • Работница шахты из Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Хочется оставаться красивой

    Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

  • На угольной шахте в Лисичанске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Уголь Донбасса

    "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 03:36

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией (08.04.2021)

Контекст

Комментарий: Войска РФ у границ Украины - хорошо, если это лишь шантаж

Есть ли шанс, что переброска российских военных к границе с Украиной - это шантаж? Такой шанс есть, но небольшой, считает Иван Преображенский. Риск возобновления военных действий выше.  

Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор

В комментариях, посвященных переброске частей армии России к ее границе с Украиной, немецкие газеты призывают политиков к решительным ответным действиям в случае российского вторжения.  

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену?

Бряцание оружием на границах Украины может быть лишь проверкой нервов Киева, Вашингтона и европейцев. Но домашние обстоятельства подталкивают Путина действовать, считает Константин Эггерт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной (07.04.2021)  

Западные политики и эксперты о ситуации на границах Украины (06.04.2021)  

Также по теме

Russland Moskau | Wladimir Putin, Präsident | Rede zur Lage der Nation

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену? 06.04.2021

Бряцание оружием на границах Украины может быть лишь проверкой нервов Киева, Вашингтона и европейцев. Но домашние обстоятельства подталкивают Путина действовать, считает Константин Эггерт.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже 29.11.2019

Канцлер ФРГ и президент Украины говорили о подготовке к диалогу в "нормандском формате". Это будет первая встреча Зеленского и Путина.

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan

Путин впервые отреагировал на выборы в Украине 25.04.2019

Президент РФ назвал итоги выборов на Украине провалом политики Петра Порошенко. До этого он не высказывался на эту тему и не поздравил с победой Владимира Зеленского.

Реклама

Самые читаемые

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Плата за выезд. Зачем в Беларуси ввели сбор за пересечение госграницы  

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно