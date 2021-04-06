Белый дом озабочен "российской агрессией в Украине"

Концентрация российских войск на границе с Украиной достигла максимального количества со времени начала конфликта в регионе семь лет назад, заявила в четверг, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, "у России сейчас больше солдат на границе с Украиной, чем в какой-либо иной момент времени с 2014 года". В Вашингтоне с "нарастающей обеспокоенностью" наблюдают за "эскалацией российской агрессии в Восточной Украине", подчеркнула Псаки.

Ранее в тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала Владимира Путина отвести войска от границы с Украиной. В телефонном разговоре она обсудила с президентом РФ "усиление российского военного присутствия" на украинской границе и призвала российского лидера сократить это военное присутствие в регионе с целью деэскалации, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Кремль возможное начало боевых действий отрицает. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

В то же время ЕС и США заявляют о всесторонней поддержке Киева. 6 апреля в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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