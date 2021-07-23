Байройт-2022: между любовной утопией и "Кольцом Нибелунга" в стиле Netflix

В этом году на самом знаменитом фестивале в Байройте решили поражать и удивлять: заявлена не только внушительная программа из восьми опер Вагнера (причем целых пять из них - премьеры), но и звездные гости, главная среди которых - экс-канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Помимо основных мероприятий запланированы выставки и даже open air. Словом, этот фестиваль ожидается по-вагнеровски мощным и впечатляющим.

В прошлом году из-за пандемии пришлось сократить не только программу, но и количество зрителей. Но сегодня глава фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner) довольна хорошей заполняемостью: "К сожалению, из-за пандемии многие оперные дома потеряли аудиторию, - говорит она в интервью агентству dpa. - Мы очень рады, что сейчас практически все билеты на фестиваль распроданы".

На оперный праздник в Байройте традиционно съезжается политический немецкий бомонд. В этом году свое присутствие уже подтвердили экс-канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) с супругом Йоахимом Зауэром (Joachim Sauer), министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth), министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), премьер-министр Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), телеведущий Томас Готтшальк (Thomas Gottschalk). А вот канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Байройт не приедет.

Пять премьер и три реконструкции

Для 16-часового цикла "Кольцо нибелунга", премьера которого состоялась в 1876 году, Рихард Вагнер (Richard Wagner) построил фестивальный театр в соответствии с собственными архитектурными идеями. Акустика этого театра всемирно известна и по сей день. Помимо "Тристана и Изольды" и цикла "Кольца Нибелунга" Вагнера, состоящего из четырех эпических опер ("Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов"), также будут вновь исполнены оперы "Лоэнгрин" и "Тангейзер". Прозвучит в Байройте и "Летучий голландец", премьера которого состоялась в прошлом году под управлением Оксаны Лынив, первой женщины за дирижерским пультом Байройтского фестиваля. Таким образом из десяти опер Вагнера, которые композитор разрешил исполнять в Фестивальном доме (Festspielhaus), будут исполнены восемь.

Замена дирижеров из-за пандемии

Но пандемия коронавируса омрачила фестиваль и в этом году. Несколько дней назад из-за тяжелого течения болезни был вынужден уйти в отставку репетировавший "Кольцо" с оркестром финский дирижер Пиетари Инкинен (Pietari Inkinen). За дирижерским пультом его заменит Корнелиус Майстер (Cornelius Meister), генеральный музыкальный директор Штутгартской государственной оперы. В этом сезоне он репетировал "Тристана и Изольду" с оркестром фестиваля, который теперь перейдет под управление Маркуса Пошнера (Markus Poschner), руководителя Брукнеровского оркестра в Линце.

"Это чрезвычайная ситуация", - сказал Майстер немецкому агентству печати dpa. К счастью, он уже неоднократно дирижировал оркестром при исполнении "Кольца нибелунга" и прекрасно ладит с командой, так что, по его словам, чувствует себя "очень комфортно, как дома". В 2023 году дирижер вновь возьмется за постановку "Тристана и Изольды" в Байройте.

"Тристан и Изольда" - любовь до гроба

В любовной драме рыцарь Тристан должен привезти к своему дяде невесту, королевскую дочь Изольду. Но, выпив волшебное зелье, Тристан и Изольда влюбляются друг в друга, что приводит к трагическому финалу.

Режиссер Роланд Шваб

В 2015 году эту драму в довольно мрачной манере поставила сама Катарина Вагнер. В этом году музыкальный режиссер Роланд Шваб (Roland Schwab) хочет представить оперу как "идеальную постановку о любви". Даже если Тристан и Изольда в конце погибнут, должна остаться искра надежды.

"Мы живем в такое удручающее время, что я хочу взять на себя смелость и создать любовную утопию. Это будет гимном всему прекрасному", - сказал Шваб в интервью медиакорпорации Bayerischer Rundfunk.

"Кольцо нибелунга" как сериал Netflix

Новую постановку цикла из четырех опер "Кольца Нибелунга" ожидали еще в прошлом году, но из-за пандемии ее пришлось отложить на год. В 2021 году в Байройте прозвучала центральная опера тетралогии, "Валькирия", которой продирижировал молодой финский маэстро Пьетари Инкинен. В этом году на фестивале прозвучат все четыре части цикла.

Режиссер Валентин Шварц

Молодой австрийский режиссер Валентин Шварц сравнивает новую постановку с сериалом Netflix. Речь идет не об эстетике телесериала, а об "интенсивности просмотра", объясняет он. Вагнер задумал свое произведение, основанное на немецких сагах, как масштабную драму о власти, алчности, зависти и интригах среди богов и людей.

"Это семейный эпос почти греческого размаха", - говорит Шварц, и возможность увидеть в течение одной недели все четыре оперы это, по словам режиссера, напоминает "просмотр всех серий семейной эпопеи, где зритель сопровождает персонажей на протяжении многих лет".

Музыка Вагнера - от рекламы пива до хеви-метал

Впервые в рамках "Фестивального open air" в течение двух вечеров в Байройте будет представлена бесплатная программа-сюрприз с участием музыкантов из оперных постановок, посвященная не только творчеству Вагнера.

В Музее Вагнера с 23 июля будет работатьвыставка "VolksWagner. Популяризация - апроприация - китч", посвященная использованию наследия Вагнера в современной поп-культуре и маркетинге или, как говорится в описании выставки, между "рекламой пива, хеви-метал и брачным алтарем".

Для новичков в мире оперы музей Вагнера разработал специальные экскурсии под девизом "Фестиваль для начинающих". "У меня возникло впечатление, что все больше и больше публики приезжает в Байройт впервые", - говорит в интервью DW директор музея Свен Фридрих (Sven Friedrich). На его взгляд, для новичка фестиваль и музыка Вагнера могут показаться возвышенно- пугающими.

"Я решил, что просто расскажу нашим гостям о самой идее фестиваля и о том, как проходит фестивальный день", - рассказывает Фридрих. Интересно, что раньше от посетителей чаще звучали практические вопросы, такие как дресс-код или продолжительность перерывов. Публику также интересовало и присутствие знаменитостей. "Меня обычно спрашивают, приедет ли Меркель", - смеется директор музея Вагнера. В этом году ответ положительный.

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