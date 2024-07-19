Байден хочет продолжать борьбу за пост президента

Президент США Джо Байден пообещал в пятницу, 19 июля, что возобновит свою кампанию по переизбранию на следующей неделе. В связи с заражением коронавирусом Байден остается в своем доме в Делавэре и отменил ряд мероприятий. Свое заявление вернуться к борьбе действующий глава Белого дома сделал на фоне призывов все большего числа его коллег-демократов в Конгрессе выйти из предвыборной борьбы после провальных июньских дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

"Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы разоблачить угрозы, которые несет программа Дональда Трампа, и одновременно показать свою работу и то видение, которое у меня есть для Америки", - сказал Байден.

Врач Байдена говорит о значительных улучшениях симптомов коронавируса

81-летний Байден сдал положительный тест на COVID-19 во время поездки в Лас-Вегас в начале недели. Белый дом сообщил о "легких симптомах" и "общем недомогании". После теста Байден вернулся в Делавэр для прохождения лечения.

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил в пятницу, что у президента все еще есть сухой кашель и охриплость голоса, но симптомы улучшились. Он сказал, что другие жизненно важные показатели Байдена, такие как пульс, артериальное давление и температура, в норме и что он хорошо переносит лечение.

Давление на Байдена растет. Обама и Пелоси обеспокоены

По данным источников и сообщений СМИ, на которые ссылается Reuters, на данный момент 32 из 264 членов Демократической партии в Конгрессе открыто призвали Байдена прекратить свою кампанию, в то время как другие высокопоставленные лидеры демократов говорят об этом непублично. Давление на Байдена резко возросло за последние 48 часов после сообщений о том, что бывший президент США Барак Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеры партии в Конгрессе непублично выражали обеспокоенность исходом кампании Байдена.

Демократы все больше обеспокоены победой республиканцев на выборах 5 ноября, в результате которой Трамп и его союзники смогут получить не только Белый дом, но и большинство в обеих палатах Конгресса.

Вице-президент Камала Харрис, которая является основным претендентом на то, чтобы сменить Байдена на посту кандидата в президенты от Демократической партии, если тот все-таки выйдет из игры, в пятницу провела разговор с группой доноров.

Байдена призовут уйти в его любимом ток-шоу

"Безусловно, президент участвует в этой гонке", - заявила в свою очередь председатель предвыборного штаба Джен О'Мэлли Диллон в программе "Утренний Джо" на канале MSNBC.

Тем временем демократическая группа под названием "Передай факел" собирается в программе "Утренний Джо", которую любит смотреть сам Байден, показывать телерекламу с призывом к нему прекратить борьбу. Телеканал NBC News сообщил, что некоторые члены семьи Байдена "обсуждали, как может выглядеть выход из его кампании", хотя окончательного решения на этот счет еще не было. Многие представители Демократической партии при этом говорят, что выход из гонки - это вопрос времени.

Пока Байден борется с ковидом, Трамп поедет в Мичиган

Накануне на съезде республиканцев в Милуоки Дональд Трамп принял номинацию от Республиканской партии на пост главы государства и тем самым стал официальным кандидатом. В своей речи Трамп заявил, что лишь он способен спасти Америку от неминуемого краха и что хочет стать президентом "всей Америки, а не одной ее половины".

Трамп резко раскритиковал действующего президента США, обвинив его в "разрушении страны". Он считает, что все нынешние крупные кризисы в мире не случились бы, находись он у власти, и пообещал урегулировать их. Так, Россия, по утверждению Трампа, вторглась в Украину, поскольку была "воодушевлена" некомпетентностью администрации Байдена, когда увидела вывод американских войск из Афганистана. Бывший президент США вновь сказал, что способен "остановить войны одним телефонным звонком".

Далее Трамп отправится в Мичиган, один из трех штатов "ржавого пояса", которые считаются важными для предвыборной кампании. В Мичигане Трамп проведет первый после покушения митинг вместе с сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого он выбрал своим вице-президентом. В 2016 году этот штат проголосовал за Трампа, а в 2020-м он проиграл в этом регионе Джо Байдену.