Джо Байден подумывает о снятии своей кандидатуры

Вопрос уже не в том, снимется ли Байден с предвыборной гонки, а в том, когда это произойдет, сообщили источники. Но в штабе Байдена утверждают, что их шеф непоколебим в желании переизбраться президентом США.

Президент США Джо Байден, судя по всему, рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки за пост главы государства. Байден серьезно воспринимает соответствующие требования от членов своей Демократической партии, сообщили в пятницу, 19 июля, западные информагентства со ссылкой на информированные источники.

Один из источников сказал на условиях анонимности, что снятие Байденом своей кандидатуры - лишь вопрос времени. "Я твердо знаю, что он очень серьезно думает об этом", - отметил он. Другой источник в Демократической партии сказал, что Байден, оправляющийся в настоящее время от коронавирусной инфекции, понял знамение времени. "Создается впечатление, что вопрос уже не в том, снимется ли он с предвыборной гонки, а в том, когда это произойдет", - добавил он.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники в окружении Байдена, что президент начинает мириться с мыслью о том, что он, возможно, не сможет победить на выборах и потому должен выйти из гонки.

В штабе Байдена утверждают обратное

В то же время замглавы предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд назвал эти сообщения ложными. "Президент сказал, что будет баллотироваться", - подчеркнул он. Другой ближайший помощник Байдена - Квентин Фалкс сделал аналогичное заявление. "Президент не пребывает в состоянии нерешительности, он принял свое решение. Байден баллотируется. Предвыборная кампания движется вперед", - сказал он.

В последние дни давление на Джо Байдена заметно усилилось. Многие высокопоставленные демократы поставили под вопрос кандидатуру действующего президента, в том числе и публично. К сторонникам ухода Байдена присоединился и влиятельный конгрессмен Адам Шифф.

По сведениям Washington Post, бывший президент США Барак Обама, при котором Байден занимал пост вице-президента, больше не поддерживает безусловно кандидатуру Байдена на переизбрание.