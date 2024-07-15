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Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты в США

Кирилл Шестаков
15 июля 2024 г.

Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Трамп, в свою очередь, назвал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

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Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс
Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс Фото: Shannon Stapleton/REUTERS

Дональда Трампа спустя два дня после покушения на него выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев на партийном съезде, начавшемся в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник, 15 июля. Теперь Трамп 18 июля должен официально согласиться со своим выдвижением и бросить вызов действующему президенту США Джо Байдену на выборах в ноябре.

Трамп выдвинул кандидата в вице-президенты

В день выдвижения Трамп объявил кандидатом в вице-президенты США сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. "На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

Как отмечет телеканал CNN, 66% зарегистрированных избирателей либо ничего не слышали о Вэнсе, либо слышали слишком мало, чтобы сформировать о нем мнение как о политике. Вэнс обладает "особым талантом общаться с избирателями на Среднем Западе и является образцом трансформации Республиканской партии в популистский центр влияния, превративший его родной Огайо в сплоченный штат Трампа", пишет CNN.

Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа во всех вопросах". 

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха политика. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще два посетителя митинга были ранены. Их состояние стабильно, сообщила полиция штата. Нападавшего застрелили спецслужбы.

"Это покушение было самым роковым событием, которое только могло произойти в сегодняшней расколотой на два лагеря Америке. Мы должны быть готовы к тому, что насилия станет еще больше", - написал 14 июля американский политолог Ян Бреммер, на страницу которого в соцсети X подписаны почти 800 тысяч человек. 

 

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