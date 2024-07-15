Байден призвал к умеренности в политических спорах

"Мы разрешаем наши споры у избирательных урн, а не с помощью пуль", - заявил Джо Байден в обращении к нации после покушения на Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден обратился к американцам после покушения на Дональда Трампа, своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах в ноябре. "Мои соотечественники, сегодня я хочу поговорить с вами о необходимости снизить температуру в нашей политической жизни", - сказал Байден в воскресенье, 14 июля. Политика "никогда не должна быть полем боя", указал глава Белого дома.

Байден: Мы разрешаем споры через голосование, а не насилие

"Мы разрешаем наши споры у избирательных урн. Вот как мы это делаем - у избирательных урн, а не с помощью пуль", - сказал президент США. Он добавил, что намерен продолжать активно выступать "за демократию и верховенство закона", призывая к действиям у избирательных урн, "без насилия на наших улицах". "Мы выступаем за Америку не экстремизма и гнева, а порядочности и доброты", - сказал Байден.

Американский лидер также призвал соотечественников выйти из "бункеров, в которых мы слушаем только тех, с кем мы согласны". В обращении к нации Байден предупредил о дезинформации и "иностранных игроках, разжигающих пламя нашего раскола" с целью получить такие результаты выборов, которые "соответствуют их интересам, а не нашим".

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

В экс-президента США, республиканца Дональда Трампа выстрелили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха политика. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще два посетителя митинга были ранены. Их состояние стабильно, сообщила полиция штата Пенсильвания. Нападавший, которого впоследствии идентифицировали как 20-летнего жителя города Бетел-Парк в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса, застрелили спецслужбы.

Целый ряд мировых политических лидеров, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудили покушение на Дональда Трампа и выразили соболезнования.