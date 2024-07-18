WP: Обама полагает, что шансы Байдена на выборах уменьшились

В частных беседах Барак Обама говорил, что Джо Байдену стоит серьезно подумать, оставаться ли ему в президентской гонке, пишет газета The Washington Post со слов источников.

Шансы действующего президента США Джо Байдена на переизбрание в ноябре текущего года "значительно уменьшились". Таково мнение экс-президента США Барака Обамы, сохраняющего значительное влияние в Демократической партии, пишет в четверг, 18 июля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, в последнее время в частных беседах с членами Демпартии Барак Обама говорил, что Байдену стоит серьезно подумать, оставаться ли ему в президентской гонке. В то же время Обама не раз подчеркивал, что решение об участии в выборах президента должно оставаться за самим Байденом, говорится далее в публикации.

После провальных для главы государства дебатов с его соперником из Республиканской партии Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, Барак Обама лишь однажды беседовал с Джо Байденом, который во время президентства Обамы занимал пост вице-президента, отмечает WP.

Мнение Барака Обамы о Джо Байдене как президенте

За кулисами Обама остается "глубоко вовлечен" в разговоры о будущем кампании Байдена, узнала газета от источников, которые пожелали сохранить анонимность. В частных беседах "Обама говорил, что считает Байдена великим президентом, и что он хочет защитить его достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году", указывают журналисты. При этом экс-глава государства выражал обеспокоенность тем, что шансы Дональда Трампа на возвращение в Белый дом растут, а спонсоры отворачиваются от Байдена.

Пресс-секретарь Обамы комментировать эту тему по запросу журналистов отказался.

17 июля Белый дом сообщил, что у Байден заразился коронавирусом и что президент ушел на самоизоляцию. Утром 18 июля главный заместитель руководителя избирательной кампании Байдена Квентин Фалкс заявил, что эта кампания "продвигается вперед". "Он (Джо Байден. - Ред.) не колеблется ни по какому вопросу", - подчеркнул Фалкс.