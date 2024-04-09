Ap$ent: "Можно я с тобой" вдохновляет брать котов из приюта

Песня о вынужденной эмиграции и отъезде из Беларуси стала интернет-хитом, хотя и в совсем другом варианте - как "гимн котиков и собачек". Ее автор - Арсений Кисляк, он же музыкант Ap$ent. Вместе с женой он переезжал уже дважды, сначала в Грузию, затем - в Польшу. Сам Арсений родился в Харькове, но всю жизнь прожил в Беларуси. Точнее, до 2022 года, когда его жену Марию приговорили к году ограничения свободы за комментарий в Telegram. Ей пришлось покинуть страну, Арсений поехал за женой - собственно, об этом и песня.

У "Можно я с тобой" уже миллионы прослушиваний на Youtube, в TikTok, в Spotify. А вот российские “Яндекс музыка” и "ВКонтакте" музыканта заблокировали по распоряжению Роскомнадзора - "из-за публикации материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".

"Очень рад, что песня стала "гимном котиков и собачек"

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Арсений Кисляк: Да, все было очень несправедливо. Оскорбления не было, но никто не пытался вникать, что-то слепили, запихнули в суд. А у жены была сложно перенесенная болезнь, грозил рецидив с тяжелыми последствиями. Мы решили, что справедливости нет, оставаться нет смысла.

Когда пришлось срочно уезжать, и появилась идея песни. Было грустно. Смотришь на этого кота, которого придется отдать, и непонятно, когда вы встретитесь... Но не хотелось ненависти, хотелось себя подбодрить, так и получился припев "Постой, можно я с тобой?". А когда мы уже были в Грузии, жена сказала, что песню надо доделать, ей она очень понравилась. Я не до конца верил в ее потенциал, но доделал.

- И как пришел успех? Как это в музыке вообще происходит?

- Я ее выпустил 7 июля 2022 года, забыл даже прорекламировать. Потом ее взяли в российский сериал "Волонтер", был первый виток популярности. И я снял к песне видео с ратушей, потратил минуты две, его тысяч 300 в TikTok посмотрело - а потом люди начали снимать видео с животными. До того меня слушали 70-80 тысяч в Spotify, тысяч под 500 в Яндексе. А тут прямо влетел в топы!

- Песня о вынужденной эмиграции стала "гимном котиков и собачек". Ты удивился?

- Я обрадовался! Всегда мечтал открыть фонд или приют для животных. А тут одной песней словил двух зайцев, не будем говорить "убил"... Мне многие писали в личку, что на фоне настроения от этой песни "усыновили" пушистых из приютов. Это очень вдохновляет, я счастлив.

- Ваш кот еще не у вас?

- Пока нет, сложно найти, кто его привезет. Но он в очень хороших руках. Мне кажется, он нас уже не помнит, он в гостях больше, чем у нас был. Но ничего, снова привыкнет!

"За донаты покупаю корм в приюты для животных"

- В одном интервью прозвучало, что ты ушел в музыку, чтобы не спиться. Так и было?

- Я пробовал себя в разных сферах, добивался результатов, но мне было неинтересно. Из-за этой ненаполненности жизни смыслом начал периодически увлекаться алкоголем и понял, что трачу свою жизнь не на то. А ведь мне повезло, у меня есть мечта - творчество, музыка. И надо к ней идти, не стесняться.

- Ты говорил, что хочешь известности ради финансовой стабильности. Получилось? Как конвертируются просмотры в деньги?

- Я еще до взлета этой песни мог только музыкой оплачивать свои счета. Просмотры - это промежуточный результат. Людям нравится трек, они переходят на стриминговые площадки и там слушают, а площадки выплачивают (автору. - Ред.) деньги.

Кот музыканта Ap$ent пока в Беларуси, но хозяева очень надеются скоро увидеть его в Польше Фото: privat

- Я видела, люди писали, что и просто лично тебе донатят.

- Да, и на эти деньги - надеюсь, люди не против - я стараюсь в приюты корм покупать. Мы и раньше старались, если была лишняя соточка, закинуть котейкам. Белорусским приютам я доверяю. А в Европе, например, это не сильно актуально, тут бродячих животных нет.

- Да, котика на улице не найдешь, а если видишь - на нем уже чип, ошейник...

- ... сигнализация и два охранника!

"Дядя Саша с тетей Лидой, возвращайтесь в ад"

- Твои самые популярные треки до того были "Мылю и молюсь" про лечение трактором в пандемию и "Песенка веселого белоруса" перед выборами со строками "Дядя Саша с тетей Лидой, возвращайтесь в ад". Судя по всему, приговор грозил не только жене...

- А почему? Я там никого не оскорблял. Откуда известно, про кого песенка? Дядя Саша, тетя Лида? Может, это Невзоров с женой.

- Для тебя характерна такая социально активная позиция? Твои самые известные песни - социальная сатира, получается.

- Да, это социальная сатира. Я человек из общества, не представляю никакие политические силы и могу только передавать свои чувства через творчество, через призму сатиры. Процессы идут трагичные, и я пытаюсь подбодрить, развеселить людей.

- В России твою музыку заблокировал Роскомнадзор с формулировкой про "дестабилизацию общественно-политической обстановки". Почему? И какой это нанесло тебе ущерб?

- Пока не знаю, какой ущерб. Это скорее проблемы лейбла, который работает с российскими площадками. Причины - это кляузы, фейки, попытка очернить конкурентов. Интерпретация моих слов и манипуляция патриотическими настроениями определенных граждан. Написали "он донатит ВСУ, называет русских фашистами". Никаких доказательств, просто сказали - и все.

Я музыкант, пишу музыку. Если я, по вашему мнению, дестабилизирую обстановку, это вам надо с обстановкой разбираться, а не со мной, что она у вас такая чувствительная. Я не жил в России, понятия не имею, как все там работает. Я белорус, знаю, как у нас все работает. Знал.

"Мы решили жить дальше, не хоронить себя"

- Как вы себя чувствуете в Польше? Общаетесь ли с диаспорой?

- Нет, мы тут сами по себе, друзей нашли, пытаемся жизнь строить. Находиться одной ногой в Беларуси, жить на чемоданах и ждать, когда там что-то поменяется, глупо. Ты как будто не весь переехал, а только телом. Мы решили развиваться, работать, кому-то помогать. Жить дальше, не хоронить себя.

- Можно ли сказать, что ты сейчас спокойнее себя чувствуешь, занимаясь только творчеством?

- Взлет этой песни очень помог поверить в себя и продолжать работать. Музыканту, по сути, надо написать только один хит, чтобы дальше жить. Можно сказать, на легком уровне я эту игру прошел, остались квесты.

- Твоя жена не хочет публичности. Но чем она занимается?

- Помогает мне. У нас сейчас много документальной работы, много кто пишет по поводу сотрудничества, я физически не успеваю все обработать, загрузил на нее часть.

- Теперь ты в Европе. Гастроли будут?

- Тур сделаем, но пока не разобрались с масштабами. Думаю, что смогу не только себе денег заработать. У нас же тут много музыкантов без работы. Я планирую набрать большую группу, максимально людям помочь. Я всегда пытаюсь сделать так, чтобы и себе помочь, и людям. Я считаю, это дает результат: если окружишь себя счастливыми, довольными людьми, то и сам от этого будешь счастливым и довольным.

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