Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 июня.

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

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Министерство обороны Великобритании обнародовало статистику обучения украинских военнослужащих. За 2022 год пятинедельные тренировки, организованные британской стороной и ее союзниками, прошли 17 тысяч военных, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Лондон рассчитывает обучить около 30 тысяч человек к 2024 году.

Австралия готовит новый пакет военной помощи Украине

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Австралия направит Украине новый пакет военной помощи на 110 млн австралийских долларов (67,5 млн евро), заявил премьер-министр Энтони Альбанезе. Украинской стороне отправят 28 бронетранспортеров M113, 14 автомобилей специального назначения, 28 грузовиков и 14 прицепов, а тамже артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм объяснил глава австралийского правительства. Кроме того, Канберра переведет 10 млн австралийских долларов (6,13 млн евро) Управлению ООН по координации гуманитарной деятельности на снабжение жителей Украины укрытиями, медицинскими услугами и питьевой водой, а также продлит на 12 месяцев режим беспошлинного ввоза товаров из Украины, добавил Альбанезе.

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Бои в районе Бахмута Фото: SERHII NUZHNENKO/RL/RFE/REUTERS

Мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", по-видимому, пока не оказал существенного влияния на способность армии РФ проводить наступательные и оборонительные операции в Украине, отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Как российские, так и украинские источники сообщали, что боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. При этом российские войска провели больше наземных атак возле Бахмута, чем в предыдущие несколько дней, пишут аналитики института.

При этом некоторые российские провоенные блогеры поспешили заранее объяснить выступлением Пригожина любые успехи Украины на фронте, достигнутые 24 и 25 июня, отмечают в ISW.

Депутат бундестага ФРГ: Путин ужесточит политику после мятежа Пригожина

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Президент России Владимир Путин ужесточит проводимую им политику после мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, считает депутат бундестага Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Путин должен избежать создания у своих противников впечатления, что ему нанесен удар. Он должен продемонстрировать силу во внутренней политике", - приводит слова парламентария издание Der Tagesspiegel. Кремль "усилит войну против Украины и будет действовать еще более жестоко", добавил Кизеветтер. В то же время эксперт Свободной демократической партии Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) допускает, что Путин "укрепит свой режим террора, чтобы исправить возникшее впечатление собственной слабости".

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Возможное нападение боевиков ЧВК "Вагнер" на Украину со стороны Беларуси станет для них самоубийством, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой, украинские войска пока не наблюдают наращивание техники или живой силы.

Президент Франции: Мятеж Пригожина указывает на разногласия внутри власти в РФ

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Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина демонстрирует разногласия внутри власти в России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Provence . Ситуация продолжает развиваться и указывает на хрупкость как армии РФ, так и "вспомогательных сил, подобных "Группе Вагнера", отметил глава государства.

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В Одесской области работает система противовоздушной обороны, передает оперативное командование "Юг". Военные призвали жителей находиться в укрытиях и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО.

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За истекшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 76 взрывов. В Миропольской общине ранен мирный житель, повреждены 2 жилых дома, гараж, летняя кухня и автомобиль, в Белопольской общине поврежден дом и сарай, в Шалыгинской - несколько домов, отметили власти.

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Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны подтвердили поддержку Украины, а также обсудили ситуацию в России, подчеркнув, что внимательно наблюдают за обстановкой и будут поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами, сообщила канцелярия главы канадского правительства.

Кроме того, глава Белого дома беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным официального Киева, государственные деятели обсудили ход боевых действий, события в РФ и расширение оборонного сотрудничества. Украинский лидер поблагодарил президента США за поддержку Украины и "коалиции истребителей". В то же время Байден подтвердил оказание дальнейшую помощь Киеву в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи, указали в Вашингтоне.

Министры обороны США и Украины на встрече в Брюсселе Фото: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

Между тем состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и его украинского коллеги Алексея Резникова. Они обсудили вопросы безопасности в регионе и обстановку в Украине, а также приоритетную помощь в области безопасности для удовлетворения потребностей Киева на поле боя, заявили в Пентагоне.

Литва призвала усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа Пригожина

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Глава литовского государства особо выделил необходимость укрепить безопасность восточных границ в случае прибытия создателя ЧВК в граничащую с Литвой Беларусь. Вильнюс намерен использовать больше возможностей спецслужб, чтобы иметь возможность оценивать "аспекты политики безопасности" ситуации в Беларуси, подчеркнул Науседа. В то же время президент Литвы отметил, что пока не обладает сведениями о появлении Пригожина на белорусской территории.

Хроника событий 25 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

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