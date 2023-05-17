Развития событий в Беларуси до конца 2023 года: чего ждать?

Как успешное наступление ВСУ может повлиять на ситуацию в Беларуси? Что будет, если умрет Лукашенко? И что это дает оппозиции? Политологи обнародовали четыре краткосрочных сценария для РБ до конца года.

15 экспертов из разных аналитических центров Беларуси, Украины, Германии, Польши и других стран в рамках проекта European Network for Belarus разработали четыре краткосрочных сценария развития событий в Беларуси до конца 2023 года. В основе их лежат два фактора - давление РФ на РБ и сопротивление властям Беларуси внутри страны. Также политологи отдельно прописали рекомендации для разных политических акторов - от белорусских демсил и СМИ до представителей ЕС и российской оппозиции.

Война в Украине и "черный лебедь"

Особо эксперты выделяют еще два дополнительных фактора. Во-первых, так называемый "черный лебедь" (непредвиденное событие, имеющее значительные последствия).

Неожиданное исчезновение Лукашенко станет настоящим "черным лебедем" для ситуации в Беларуси Фото: Belarus' Presidential Press Office/AP/picture alliance

Один из авторов сценариев, политолог Адам Райхардт поясняет: "Только за последние несколько лет произошло несколько непредвиденных событий в регионе и в мире, что показывает, как сложно нам что-то прогнозировать. Возможная госпитализация Лукашенко говорит о том, что мы должны быть готовы к любым сценариям".

Во-вторых, военный фактор. Война России против Украины имеет огромное влияние на Беларусь, и от успеха украинской армии на фронте в прямом смысле зависит будущее Беларуси, добавляет Райхардт.

Первый сценарий: "Российский протекторат"

Условия: усиление давления России, низкое сопротивление в Беларуси.

Война России против Украины развивается не в пользу Москвы. Для компенсации потерь на поле боя Кремль укрепляет политические, экономические и военные связи с последним союзником - Беларусью. Большинство белорусов против глубокой интеграции с РФ. Но жесткие репрессии против гражданского общества не оставляют шанса для открытого сопротивления. Те несогласные, у кого есть финансовые возможности, уезжают.

Бои за Бахмут продолжаются уже несколько месяцев Фото: Libkos/AP Photo

"Важная часть этого сценария - Россия устанавливает контроль над важными политическими сферами в Беларуси, в частности, над внешней политикой и экономикой", - поясняет Татьяна Чулицкая, соавтор этого сценария и научная сотрудница Manchester Metropolitan University и Вильнюсского университета.

Россия и Беларусь вводят российский рубль как единую валюту. При этом Запад не осознает последствий глубокой интеграции РФ и РБ и ограничен в инструментах давления: ЕС анонсирует новые штрафные меры против Москвы и распространяет имеющиеся санции против России теперь уже и на Беларусь.

Второй сценарий: "Суверенитет по умолчанию"

Условия: давление России снижается, но сопротивление в Беларуси по-прежнему низкое.

На фоне успешного контрнаступления Украины президент РФ Владимир Путин пытается надавить на Беларусь, чтобы она вступила в войну. Александр Лукашенко сопротивляется этому. Кремль пытается совершить госпереворот в РБ, но он проваливается, Лукашенко удается удержаться у власти.

Владимир Путин и Александр Лукашенко, 9 мая 2023 года Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

К концу 2023 года Беларусь сохраняет суверенитет благодаря ослаблению России и ее ошибкам. Лукашенко и часть пророссийской элиты в РБ заключают соглашение о разделе власти. Репрессии против белорусского общества продолжаются. Улучшений отношений Минска с Западом нет.

"Это сложный сценарий для разработки. С одной стороны, Россия неспособна поддерживать давление на Беларусь. С другой стороны, Беларусь неспособна на положительные изменения", - указывает Адам Райхардт, политолог из из Коллегиума Восточной Европы имени Яна Новака-Езеранского. И при этом отмечает, что при ослаблении давления Кремля и даже при снижении гражданского сопротивления внутри страны Беларусь в данном случае обладает большим суверенитетом к концу 2023 года по сравнению с его началом.

Третий сценарий: "Большой белорусский диалог"

Условия: давление России снижается, а сопротивление внутри Беларуси растет.

Украина успешно ведет наступление. Россия терпит все больше поражений на поле боя. Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот направил белорусские войска в Украину. Лукашенко отказывается, и Россия отстраняет его от власти. Белорусская армия вступает в войну, но это не помогает Москве: новые поражения РФ на фронте вызывают волнения в российских регионах и раскол в ее элитах. Белорусское общество мобилизуется против войны. На смену сторонникам жесткой линии в Минске приходят к власти прагматики из числа правящей элиты, которые начинают национальный диалог с обществом.

"Этот сценарий может включать в себя и ситуацию, при которой по состоянию здоровья Лукашенко вынужден будет передать власть, например, премьер-министру Роману Головченко или госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу, которые отправляют белорусские войска на войну в Украину", - описывает возможное развитие событий автор этого сценария Якоб Вёлленштайн (Jakob Wöllenstein), программный директор по Беларуси фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung).

Четвертый сценарий: "Союз против России"

Условия: усиление давления России на Беларусь, но и усиление сопротивления внутри страны.

Из-за военных неудач России в Украине Владимир Путин боится "потерять" и Беларусь. Кремль пытается усилить влияние на Минск и планирует установить полный контроль над политическими структурами и, в идеале, заменить Александра Лукашенко марионеточным президентом к 2025 году. Силовой блок, оставаясь верным Лукашенко, раскрывает заговор России.

Артем Шрайбман Фото: privat

Стремясь удержаться у власти, Лукашенко использует военные неудачи РФ и растущую угрозу безопасности Беларуси, чтобы публично дистанцироваться от Москвы и восстановить отношения с Западом. Он обращается к ЕС за финансовой поддержкой. В обмен на освобождение политзаключенных и удаление войск РФ с территории Беларуси Брюссель ослабляет санкции в отношении Минска. Круглый стол властей с демократическими силами запланирован на 2024 год.

Автор этого сценария политический аналитик Артем Шрайбман подчеркивает, что на сближение Беларуси с ЕС Кремль может ответить торговой войной и новыми условиями по кредитам Минску, а также угрозами перекрыть газовую и нефтяную трубу в 2024 году. Однако отношения между Украиной и Беларусью постепенно оттаивают.

Что будет, если Лукашенко уйдет?

Эксперты признаются, что никто из них не готовился к сценарию неожиданной смерти Александра Лукашенко. "Ситуация, при которой Лукашенко неожиданно исчезает, - не в результате госпереворота или смещения с трона - это самый "черный" из всех "черных лебедей", - полагает Шрайбман. - Все стороны, политические акторы, окажутся неподготовлеными к такой ситуации и будут реагировать хаотично в первые дни, часы после этого события". Аналитик добавляет, что политический вакуум после исчезновения Лукашенко с политической сцены потребует от всех сторон перекалибровки их стратегий по отношению к Беларуси.

С ним согласна и Татьяна Чулицкая: "Политическая система Беларуси - вертикальная, подчиненная одному лидеру. Как только лидер исчезает, это может привести к дисбалансу всю политическую систему". Отвечая на вопрос, какие шансы открываются при этом для белорусской оппозиции и общества, Чулицкая называет два экстремальных сценария. Позитивный: исчезновение Лукашенко ввергнет в экзистенциальный кризис всю белорусскую политсистему, но для белорусской оппозиции откроет окно возможностей. И негативный сценарий: сторонники жесткой линии и пророссийские силы в Беларуси могут усилить свое влияние.

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