Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров встретятся с прессой в Бонне

Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, освобожденные в рамках обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом, встретятся сегодня с журналистами в редакции Deutsche Welle в Бонне.

Освобожденные из российских колоний оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров в пятницу, 2 августа, встретятся с журналистами в редакции Deutsche Welle в Бонне. Встреча начнется в 18.30 по центральноевропейскому времени (19.30 мск) и будет транслироваться онлайн в YouTube-канале "DW на русском".

Накануне, 1 августа, Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров были освобождены в рамках большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. Помимо них, по данным СМИ, власти РФ освободили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, граждан ФРГ Дитера (Демури) Воронина (Dieter Woronin), Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel) и Кевина Лика, а также еще девять человек. Кроме того, Минск освободил гражданина Германии Рико Кригера (Rico Krieger), который был осужден в Беларуси якобы за терроризм и затем помилован правителем страны Александром Лукашенко.

Сообщается, что взамен Россия получила 10 человек, включая Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненное заключение за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Политзаключенных из России встречал в аэропорту Шольц

Самолет с освобожденными российскими политзаключенными приземлился в аэропорту Кельн / Бонн 1 августа около 22.15 по местному времени (23.15 по Москве). Их встречали, в том числе, соратники погибшего в российской колонии Алексея Навального Мария Певчих и Христо Грозев.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) прервал свой отпуск в связи с обменом заключенными и отправился в аэропорт Кельна на правительственном лайнере. Там он выступил перед журналистами, пообещав, что правительство ФРГ продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных из тюрем России и Беларуси.

Преследование Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова в РФ

Илью Яшина в декабре 2022 года осудили в России на 8,5 лет колонии из-за стрима, во время которого он рассказал об убийствах жителей Бучи российскими военными. Владимиру Кара-Мурзе суд в РФ дал 25 лет по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии.

Бывший директор фонда "Открытая Россия" Андрей Пивоваров в июле 2022 года был осужден на четыре года по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". По данным издания Sota , в мае против него было возбуждено новое уголовное дело - по какому обвинению, не сообщается.