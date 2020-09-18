Амурские тигры вышли на досрочную пенсию. Причина - в пандемии (фото)

Цвайбрюккен • Амурская тигрица Джил и амурский тигр Сахиб много лет выступали в одном из немецких цирков, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции на манеж они уже давно не выходили. Сейчас эти цирковые животные, так сказать, вышли на вынужденную досрочную пенсию.

Дрессировщик передал своих питомцев благотворительному обществу "Vier Pfoten" ("Четыре лапы"), нашедшему тиграм место на одной из специальных станций по содержанию таких зверей. Находится она недалеко от города Цвайбрюккена в земле Рейнланд-Пфальц.

14-летний амурский тигр Сахиб

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на сотрудников станции, 13-летняя тигрица и ее брат уже обжились в своем вольере площадью около тысячи квадратных метров и очень хорошо себя здесь чувствуют. Рядом обитают еще две другие амурские тигрицы, но больше мест для таких хищников на этой станции пока нет.

Диким животным - не место в цирке?

В общей сложности в Германии насчитывается около сотни цирков. В последние годы защитники животных активно требуют запретить использование таких хищников, других зверей и птиц для развлекательных целей. Некоторые цирки уже сделали это добровольно. К тому же, в отличие от зоопарков, цирки не участвуют в программах по защите редких видов животных.

13-летняя амурская тигрица Джил

Амурские тигры - большие кошки и очень редкие хищники

100 лет назад в мире насчитывалось около 100 тысяч таких крупнейших представителей семейства кошачьих. Сейчас в дикой природе их число на территории 13 стран, в которых они встречаются, не превышает четырех тысяч. Амурские тигры, они же - уссурийские, а по-немецки - сибирские, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Смотрите также:

Последствия пандемии на рынке труда