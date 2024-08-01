AI: У обмена заключенными с Россией привкус горечи

У масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом имеется привкус горечи, считают в Amnesty International. Организация опасается, что это усилит у властей РФ ощущение безнаказанности.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила об определенном привкусе горечи в связи с масштабным обменом заключенными между Россией, Беларусью и Западом. "Убийца и другие преступники, осужденные справедливым судом, теперь выходят на свободу в обмен на людей, которые просто воспользовались своим правом на свободу выражения мнений", - говорится в пресс-релизе AI, распространенном в четверг, 1 августа.

Поэтому правозащитники считают осуществленный обмен "шагом к расширению безнаказанности". "Российское правительство может почувствовать смелость совершать дальнейшие политические аресты и нарушения прав человека, не опасаясь последствий", - заявил заместитель генерального секретаря AI в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr).

При этом он приветствовал освобождение российских политзаключенных в рамках сделки. "Они прошли через невероятные вещи. В некоторых случаях им отказывали в надлежащей медицинской помощи или контакте с родственниками во время содержания под стражей, - подчеркнул Мир. - Очевидно, что президент Путин эксплуатирует закон в своих интересах, используя политических заключенных в качестве разменной монеты".

Вашингтон: Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза на свободе

Президент США Джо Байден подтвердил освобождение из российских тюрем Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы. Он назвал сделку по обмену заключенными "дипломатическим подвигом" и поблагодарил за помощь союзников, включая Германию. Байден также опубликовал фото с освобожденными Гершковичем, Уиланом и Курмашевой. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что все трое находятся на пути в Соединенные Штаты.

Эмма Такер, главный редактор американского издания The Wall Street Journal, для которого писал обменянный в числе прочих журналист Гершкович, заявила, что освобождение было осуществлено "в обмен на российских агентов, виновных в серьезных преступлениях, и это было предсказуемо, поскольку других решений не было, учитывая цинизм президента (Владимира) Путина". Такер поблагодарила администрацию США и лично президента Джо Байдена за приложенные усилия для освобождения Гершковича.

Берлин: Это было непростое решение

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что решение выдать России в рамках обмена киллера Вадима Красикова было "непростым", однако "на другой чаше весов лежали свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных". Официальный Берлин призвал власти России и Беларуси освободить всех остальных несправедливо осужденных политически заключенных.

Между тем немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

Кого освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада прошел в аэропорту Анкары 1 августа. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек.

По данным The Insider, Россия передала странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-руководители штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, петербуржский велоактивист Герман Мойжес и бывший военнослужащий США Пол Уилан. Также освобождены граждане ФРГ: Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и 19-летний Кевин Лик. Помилование Путиным всех, кроме Шёбеля и Мойжеса, которые еще не были осуждены, подтвердил Кремль.

Кроме того, Минск освободил ранее помилованного в Беларуси немецкого гражданина Рико Кригера (Rico Krieger)

Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. Кроме того, России выдали троих мужчин, отбывавших сроки в США - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Белый дом подтвердил освобождение Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы. Издание Der Spiegel писало, что Красиков находится в самолете, вылетевшем из Германии. Освобождение Лика, Орлова, Скочиленко, Фадеевой, Яшина и Пивоварова подтвердили их родные и группы поддержки. По этим данным, часть из освобожденных Россией политзаключенных вылетела на самолете в Кельн.

США: В обмене должен был участвовать Навальный

В этом обмене, крупнейшем со времен холодной войны, должен был участвовать Алексей Навальный, умерший в феврале в колонии за полярным кругом. Эту информацию подтвердил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Ранее об этом заявлял соратник Навального Леонид Волков. Вдова оппозиционного политика Юлия Навальная, между тем, написала в соцсети X, что переговоры об обмене велись несколько лет.