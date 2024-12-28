Александр Лукашенко помиловал еще 20 политзаключенных

Минск сообщает о помиловании группы лиц, "совершивших преступления экстремистской направленности". Это седьмое массовое помилование политзаключенных в Беларуси с лета.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, "совершивших преступления экстремистской направленности", сообщается на сайте президента Беларуси в субботу, 28 декабря. Это седьмое массовое помилование политзаключенных в Беларуси с лета этого года.

"Из помилованных 11 - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей, - говорится в сообщении. - Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном".

Указывается, что белорусское МВД "проконтролирует" поведение помилованных после их освобождения.

До этого о помиловании группы лиц, осужденных за "преступления экстремистской направленности", в Беларуси сообщалось 9 декабря. Тогда речь шла об 11 женщинах и 18 мужчинах. Как передало государственное информагентство БелТА, среди помилованных было 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 - с хроническими заболеваниями.

Имена помилованных ни 28 декабря, ни 9 декабря не назывались.

Судьба политзаключенной Марии Колесниковой

13 ноября отец одного из лидеров белорусской оппозиции, Марии Колесниковой - Александр Колесников - после свидания с дочерью рассказал агентству AP, что она думает над возможностью обратиться к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании.

В октябре 2024 года в интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, в том числе от Марии Колесниковой.