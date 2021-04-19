Акции в поддержку Навального 21 апреля: власти городов закрывают главные площади

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают.

В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю, в том числе Манежную, где намерены собраться сторонники Навального, сообщают СМИ, ссылаясь на источники в администрации. Основанием для перекрытия они называют обеспечение мер безопасности в связи с оглашением послания Путина Федеральному собранию, которое пройдет в Манеже. DW следит за событиями этого дня.



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В Новосибирске депутаты оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и их помощники пришли на сессию горсовета в футболках в поддержку Алексея Навального.

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Главную площадь Улан-Удэ - площадь Советов в день митинга сторонников Навального закроют для ухода за голубыми елями и противоклещевой обработки, пишет издание "Тайга.Инфо". Комитет городского хозяйства мэрии города объявил о перекрытии площади 21 апреля с 17 до 21 часа. "Местные жители отметили, что никогда прежде не слышали о таких мероприятиях в центре Улан-Удэ", - сообщает портал.

Две российские соцсети удаляют призывы к участию в акциях

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Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удаляют призывы к митингам. Это делается по требованию Роскомнадзора, пояснили пресс-службы компаний агентству ТАСС. "За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса", - сообщили "ВКонтакте".

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В Санкт-Петербурге у председателя "Альянса учителей" Даниила Кена прошел обыск дома, изъяли носители информации и печатную продукцию. Его компьютер был конфискован еще во время предыдущего обыска. Главу профсоюза задержали для "опроса", сообщил его брат в Twitter.

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В Екатеринбурге ряд центральных улиц будет перекрыт во время предполагаемой акции в поддержку Навального. Власти неожиданно изменили время проведения ночной репетиции парада по случаю 76-летия победы над нацизмом и перекроют улицы с 18.00 21 апреля, а не с 20.00, указывает издание "Екатеринбург онлайн".

В разных регионах арестовывают и задерживают активистов

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в своем Telegram-канале сообщил об угрозах в свой адрес в связи с акцией в поддержку Навального. По словам политика, двое неизвестных на улице попросили его сесть в автомобиль, где потребовали осудить акцию "как незаконную и провокационную", а в случае отказа перевести Резника из свидетелей в обвиняемого по "делу о наркотиках". Депутат не уточнил, о каком именно деле шла речь, но добавил, что в ближайшие часы с ним обещали связаться и "обеспечить реализацию".

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Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 8 и 10 суток двух активисток местного штаба Навального из-за ролика в TikTok с анонсом протестной акции, передает Telegram-канал "Апология протеста". По его информации, Марьям Дадашева арестована на 8 суток, а Алипат Султанбегова - на 10 суток.

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В Твери координатор штаба Навального Андрей Прокудин арестован на четверо суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в штабе.

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