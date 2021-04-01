Профсоюз "Альянс учителей" призвал прекратить пытки Навального

Члены межрегионального профсоюза "Альянс учителей" в среду, 7 апреля, опубликовали на своей странице в соцсети Twitter обращение к российским властям с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального "из-под незаконного ареста" и прекратить его пытки.

"Государство привыкло, что учителя - молчащие и послушные люди, но сейчас молчание означает согласие с преступлениями власти", - заявили авторы обращения.

Ситуацию вокруг Алексея Навального председатель "Альянса учителей" Даниил Кен назвал "не только важнейшим политическим событием, но и большой человеческой драмой, которая происходит на наших глазах". Другой член профсоюза, присоединившийся к обращению, - учитель английского языка из Ижевска Анастасия Бунтова - отметила, что своим видео педагоги выражают протест против незаконных действий государства.

Принявшие участие в записи обращения учителя указали, что "каждый имеет право на медицинскую помощь и на здоровый, восьмичасовой сон, как того требует закон".

"Прекратите сталкивать нашу страну в темные века, когда пытки были единственным оружием в борьбе с несогласными", - потребовали педагоги, напомни, что "преследование и пытки человека за его взгляды противоречат ценностям образования".

Ухудшение здоровья Навального в колонии

В настоящий момент Алексей Навальный находится в колонии №2 во Владимирской области, где он отбывает срок в рамках так называемого дела "Ив Роше". Два дня назад, 5 апреля, политика с сильным кашлем и повышенной температурой перевели в медико-санитарную часть. Сам он сообщил перед этим о том, что у трех человек из его отряда подтвердился диагноз туберкулеза. 7 апреля было объявлено, что тест на коронавирус у Навального оказался отрицательным.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, Навального подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медобслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Голодовка Навального

31 марта Навальный начал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей, которым он доверяет. 6 апреля к Навальному в колонию пытались попасть члены профсоюза "Альянс врачей", в том числе его глава Анастасия Васильева, которая называет себя лечащим врачом политика, однако им не разрешили провести осмотр заключенного. Многих участников этой акции задержали.

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