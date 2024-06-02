Ахмадинежад баллотируется на президентских выборах в Иране

Скандально известный своими антисемитскими высказываниями экс-президент Ирана вновь подал документы на переизбрание. Недавно он выступил с неожиданной критикой в адрес иранского правительства.

Бывший президент Ирана 67-летний Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в воскресенье, 2 июня, в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в стране, которые назначены после гибели Эбрахима Раиси в результате падения вертолета, сообщают иранские СМИ.

За время своего президентства Ахмадинежад часто подвергался международной критике, в частности, за свои агрессивные антисемитские высказывания. Совсем недавно экс-президент неожиданно выступил с критическими комментариями в адрес действующего правительства Ирана, отмечает агентство dpa, делая вывод, что скорее всего, Ахмадинежад окончательноутратил поддержку со стороны правящего режима.

Ранее Ахмадинежад занимал два четырехлетних срока пост президента - с 2005 по 2013 год. Его спорное переизбрание в 2009 году спровоцировало массовые протесты в стране, в ходе которых были убиты десятки и задержаны тысячи людей. Экс-президент Ирана скандально известен, в частности, тем, что ставил под сомнение Холокост. Он также настаивал на том, что в Иране нет представителей ЛГБТ.

В 2017 и 2021 годах Ахмадинежада к выборам не допустили

Так называемый Совет стражей конституции, состоящий из двенадцати исламских священнослужителей и юристов, отказал Ахмадинежаду в участии в президентских выборах в Иране в мае 2017 года. Ранее экс-президент заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, после того как его отговорил от этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Однако затем он внезапно изменил решение и зарегистрировался в министерстве внутренних дел для участия в президентских выборах.

В том же году Хаменеи предупредил Ахмадинежада, что его намерения снова баллотироваться на пост будут способствовать "поляризации ситуации", что будет "вредно для страны". Тем не менее, в 2021 году он предпринял новую попытку, которая также была отклонена. Действуя вопреки воле духовного лидера, Ахмадинежад оставляет себе мало шансов на успех, поскольку половину членов Совета стражей назначает сам Хаменеи и сам же курирует все решения.

В Иране регистрируют кандидатов на внеочередные президентские выборы

Официальная регистрация кандидатов в президенты страны началась 30 мая. Досрочные выборы пройдут 28 июня в связи с гибелью в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, занимавшего пост президента Исламской Республики. Для регистрации кандидаты должны в течение следующих пяти дней лично явиться в министерство внутренних дел в Тегеране.

Окончательный список одобренных кандидатов совет обнародует 11 июня. После этого у политиков будет две недели на предвыборные кампании. Если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре выборов, 5 июля состоится второй тур, который определит будущего президента.

Президент - второе по значимости официальное лицо в Иране, он исполняет представительские функции и возглавляет исполнительную власть в стране. Президент избирается на 4-летний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета

20 мая стало известно, что президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати погибли в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.