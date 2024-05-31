ЕС расширил санкции против КНДР и Ирана за помощь РФ в войне

Совет Европейского Союза в пятницу, 31 мая, дополнил санкционные списки физических и юридических лиц из Ирана и КНДР, причастных к поставке оружия России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС. В новые перечни включены по шесть физических лиц и по три юридических лица, все они имеют прямое отношение к поставкам соответственно из Северной Кореи и из Ирана.

Санкции в отношении представителей КНДР , как подчеркнул Совет ЕС, связаны "с незаконными программами вооружений и поддержкой агрессивной войны России против Украины". Представители Ирана подпали под санкции "за передачу беспилотников для агрессивной войны России против Украины и за передачу беспилотников и ракет на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря", что подразумевает возложенную на эту страну ответственность за ракетный удар по Израилю, а также за активную помощь радикальным группировкам в Йемене и Сирии.

Кто конкретно включен в список

В числе прочих в обновленные санкционные списки Евросоюза внесены министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани, командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани, глава компании Aviations Industries Organizatio Афшин Хаджи Фард, компания Kavan Electro, занимающаяся закупкой и продажей компонентов для производства дронов, вместе с двумя представителями ее топ-менеджмента.

Представители КНДР на сайте Совета ЕС не названы, но указано, что на них "будет наложен запрет на замораживание активов и запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, в пользу или на благо перечисленных лиц". Кроме того, им запрещены поездки в страны Евросоюза.

Помимо северокорейских граждан и компаний, под санкции ЕС подпали губернатор российского Приморского края Олег Кожемяко и российская "Восточная Стивидорная компания". Утверждается, что Кожемяко играл важную роль в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года и во время этого визита передал ему образцы вооружения, что запрещено санкциями ООН.

Совместное заявление глав МИД по КНДР и РФ

В тот же день на сайте Евросоюза было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел ряда европейских стран, а также США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

В нем говорится о намерениях стран согласованно ввести новые санкции против Северной Кореи в связи с "незаконной передачей оружия из КНДР России для использования в нападении на Украину". Санкции также введены в связи с расширением ядерной программы Пхеньяна.

США в середине мая ввели санкции против россиян за поставки оружия из КНДР

Министерство финансов США в середине мая ввело санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, считая их причастными к поставкам вооружений из КНДР в Россию. Под штрафные меры Вашингтона подпали Рафаэль Газарян и связанные с ним фирмы "Транс капитал" и "Рафорт", а также Алексей Буднев и принадлежащая ему компания "Технология".

По версии Минфина США, Газарян выступал посредником между российскими чиновниками и гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который вел с Пхеньяном переговоры о закупке вооружений для Москвы. Газарян использовал для совершения сделок ООО "Транс капитал". Мкртычев был внесен в санкционный список США в марте 2023 года. А Буднев помог поставить в Россию для нужд армии РФ военные средства связи, предположительно произведенные в Северной Корее, указали в Минфине.

Санкции подразумевают блокировку имущества и активов на территории США. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Соединенных Штатах запрещено вести бизнес с фигурантами санкционного перечня.

Сестра Кима отрицает военное сотрудничество с Москвой

Между тем Пхеньян отрицает торговлю оружием с Москвой. Версия об оружейных сделках между двумя странами "полна предубеждений и выдумок" и является "самой абсурдной гипотезой", приводит Центральное телеграфное агентство КНДР слова Ким Ё Чжон - сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына. По ее словам, подобную версию распространяют "враждебные силы".