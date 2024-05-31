В Иране регистрируют кандидатов на президентские выборы

28 июня в Иране пройдут досрочные выборы президента в связи с гибелью Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Регистрация кандидатов продлится 5 дней.

В Иране в четверг, 30 мая, началась официальная регистрация кандидатов в президенты страны. Досрочные выборы пройдут 28 июня в связи с гибелью в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, занимавшего пост президента Исламской Республики. Для регистрации кандидаты должны в течение следующих пяти дней лично явиться в министерство внутренних дел Ирана.

После регистрации кандидатов Совет стражей конституции, состоящий из 12 членов, будет решать, подходят ли претенденты на президентский пост по идеологическим критериям, указывает агентство dpa. Окончательный список одобренных кандидатов Совет обнародует 11 июня. После этого у политиков будет две недели на предвыборные кампании. Если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре выборов, 5 июля состоится второй тур, который определит будущего президента.

Президент - второе по значимости официальное лицо в Иране, он исполняет представительские функции и возглавляет исполнительную власть в стране. Президент избирается на 4-летний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета

20 мая стало известно, что президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати погибли в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.