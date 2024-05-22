Уместны ли соболезнования из-за гибели президента Ирана?

Национальный траур, минута молчания: во всем мире политики выразили соболезнования Ирану в связи со смертью президента Раиси. Часть иранского населения, в том числе оппоненты власти, реагируют на это с непониманием.

На третий день пятидневного общенационального траура, объявленного в Иране в связи с гибелью при крушении вертолета президента Эбрахима Раиси, 22 мая прошли его похороны. На церемонию прощания прибыли политики из дружественных Тегерану стран, Россию представлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Но соболезнования иранцам выразил и целый ряд стран Запада - в частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), что вызвало непонимание и даже гнев среди противников режима аятолл.

Известия о смерти Раиси вызвали у живущих в разных странах иранских эмигрантов ликование - они возлагают на него ответственность за репрессии, кровавое подавление протестов и многочисленные смертные приговоры в Иране. Считается, что еще в 1988 году "тегеранский мясник", как называют Раиси, был виновен во внесудебных казнях тысяч человек - по оценкам правозащитной организации Amnesty International, тогда было убито более 5000 противников режима. Президент Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который также погиб в авиакатастрофе, были ярыми врагами Израиля и поддерживали стремление режима в Тегеране уничтожить еврейское государство.

То, что лидеры Китая, России и других дружественных Ирану стран выразили свои соболезнования более пространно, чем западные политики, не удивило наблюдателей. Однако реакция иных политиков вызвала удивление и раздражение в их собственных странах.

Национальный траур по Раиси в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 21 мая однодневный национальный траур в связи с гибелью Раиси. Между Турцией с ее преимущественно суннитским населением и шиитским Ираном нет идеологической близости, но их связывает целый ряд общих экономических и геополитических интересов на Ближнем Востоке - это и борьба с курдскими повстанческими группировками, и соперничество с Саудовской Аравией за гегемонию в регионе, солидарность с палестинцами в секторе Газа и двусторонняя торговля. Раиси и Эрдоган неоднократно встречались, последний раз в Анкаре в январе этого года.

В июле 2022 года Эбрахим Раиси принимал в Тегеране своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: Vahid Salemi/AP/dpa

Реакция правительства в Анкаре вызвала непонимание и даже возмущение в турецких СМИ. Тележурналист Сирин Пайзин, например, призвал оплакивать не смерть Раиси, а страдания преследуемых и убитых, а также их родственников как в Иране, так и в изгнании. Другие издания напоминают, что Иран не объявлял национальный траур после катастроф в Турции, приведших к гибели людей, - например, после гибели более 40 человек при аварии на шахте в Амасре в 2022 году или разрушительного землетрясения, унесшего в 2023 году жизни более 60 000 человек в районе сирийско-турецкой границы.

Трехдневный траур в Ливане

Ливанское правительство тоже объявило национальный траур - только уже на три дня. По мнению эксперта DW по Ближнему Востоку Керстен Книпп (Kersten Knipp), это может свидетельствовать о росте влияния Ирана в Ливане, который продолжается уже несколько лет. "В политически сильно раздробленном государстве правительство все больше зависит от одобрения шиитских военизированных формирований", - полагает Книпп, имея в виду исламистскую группировку "Хезболлах". Она представляет собой своего рода параллельное правительство в Ливане и де-факто управляет целыми регионами, особенно на юге страны. Как и режим мулл в Тегеране, движение "Хезболлах", причисленное во многих странах к террористическим, декларирует своей целью уничтожение Израиля и получают значительную поддержку со стороны Ирана.

Национальный траур в Ливане: выражение растущего влияния Ирана на Бейрут? Фото: WAEL HAMZEH/EPA

При этом некоторые наблюдатели отмечают, что после разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли около 6500 человек, а целые кварталы превратились в руины, ливанское правительство объявило лишь один день национального траура.

Глубокое сочувствие со стороны президента Польши

Резкой критикой встретили в Польше развернутое соболезнование, которое выразил президент страны Анджей Дуда. Он написал в соцсети X, что после крушения польского правительственного самолета под Смоленском в 2010 году полякам "знакомо чувство шока и пустоты, которое остается в сердцах народа и в стране после внезапной потери политической и общественной элиты". Главный редактор издания Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский, назвал "глубоко неуместным" сравнение с катастрофой под Смоленском, при которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Лех Качиньский и другие политики.

Польский премьер-министр Дональд Туск также заявил, что Дуда в своих словах зашел слишком далеко.

Дочь иранской политзаключенной обрушилась с критикой на Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил на имя вице-президента Ирана гораздо более сдержанное соболезнование: "Мы получили известие о крушении вертолета и гибели президента Раиси. Выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в этой катастрофе".

Но и за эти слова дочь находящейся в иранской тюрьме правозащитницы и архитектора, жившей в Кельне обладательницы двойного гражданства Нахид Тагави обрушилась на Шольца с гневной отповедью. "#NotInMyName господин канцлер! - написала Мариам Кларен на платформе X. - Где вы были, когда иранцев и иранок резали на улицах? Где вы теперь, когда казни проводятся каждые 5 часов? Вы не знаете мою мать Нахид Тагави и ни разу не принимали меня".

Возмущение соболезнованиями со стороны ЕС и ООН

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также столкнулись с критикой из-за соболезнований в адрес Ирана. В частности, евродепутат из Швеции Давид Лега написал в X под хэштегом #NotInMyName ("Не от моего имени"): "Сможете ли вы когда-нибудь снова посмотреть в глаза иранским храбрым женщинам и борцам за свободу? Сможете ли вы когда-нибудь снова посмотреть в глаза семьям Флодеруса или Джалали? Я смогу. Позор вам!"

Организация Объединенных Наций во вторник, 21 мая, приспустила флаг в знак скорби. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил семьям погибших, правительству и народу Ирана "искренние соболезнования". А Совет Безопасности ООН объявил в память о Раиси минуту молчания, что вызвало возмущение со стороны постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана. Заявив об ответственности Раиси за смерть тысяч людей по всему миру, он задал риторический вопрос, выступая на заседании совета: "Что будет дальше? Совбез проведет минуту молчания в память о Бен Ладене? В годовщину смерти Гитлера? Нас это не удивит". Израильский дипломат заключил: "Совет Безопасности стал угрозой миру во всем мире".

Немецкие СМИ: Есть сомнения, что соболезнования были политически мудрыми

Обсуждению гибели иранского президента и направляемым по этому поводу соболезнованиям посвящает свои комментарии немецкая печать. Так, выходящее в Ульме издание Südwest Presse пишет: "Обычно считается, что о мертвых нельзя говорить плохо, и в большинстве случаев это правило соблюдается, даже когда речь идет о скончавшихся главах государств и правительствах. В этом смысле канцлер Германии Олаф Шольц и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поступили совершенно естественно, опубликовав заявления с соболезнованиями в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси. Вопрос в том, правильно ли они поступили, - задается вопросом Südwest Presse, поясняя свои сомнения: - Раиси не зря был известен как "тегеранский мясник".

С тем, что этот вопрос можно рассматривать с разных сторон, согласна и газета Süddeutsche Zeitung , указывая на нормы дипломатического протокола в отношениях между государствами: "Если президент одной страны погибает в катастрофе, протокол требует, чтобы высшие представители других стран выразили свои соболезнования. Не сделать этого равносильно оскорблению. Именно поэтому - и только поэтому - ряд западных правительств, включая председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, выразили свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси", - пишет комментатор Süddeutsche Zeitung. Признавая соболезнования совершенно приемлемыми с точки зрения дипломатии, издание подчеркивает: "Однако были ли они политически мудрыми и уместными - это уже другой вопрос".