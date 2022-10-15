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Спсение пострадавших при взрыве шахты в Турции
Спсение пострадавших при взрыве шахты в Турции 14 октябряФото: Gokhan Yilmaz/AA/picture alliance
КатастрофыТурция

В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

В результате крупной аварии на шахте в городе Амасра погибли не менее 40 человек.

https://www.dw.com/ru/v-turcii-posle-avarii-na-sahte-pogibli-ne-menee-40-celovek/a-63450814

После крупной аварии на шахте в северной части Турции, в результате которой погибли не менее 40 человек, спасатели продолжают поиск уцелевших. Благополучно извлеченные из-под завалов спасателями 11 горняков госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения Турции утром в субботу, 15 октября. По сведениям МВД, более 50 шахтеров смогли выбраться из-под завалов сами.

"Мы надеемся, что число жертв больше не увеличится, что наши шахтеры будут благополучно спасены, все наши усилия сосредоточены в этом направлении", - написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем микроблоге в Twitter.

Спасательные работы на шахте в городе Амасра на побережье Черного моря велись и ночью. Десятки пропавших без вести горняков, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине в 300 - 350 метров. Более чем 70 спасателям до сих пор удалось пробиться в глубину примерно на 250 метров, но неясно, удастся ли им продвинуться дальше. "Картина поистине весьма печальная", - констатировал министр энергетики Турции Фатих Дёнмез.

Спасена почти половина шахтеров

По сведениям властей города Амасра, удалось эвакуировать почти половину шахтеров. Большинство из них чувствует себя нормально, но есть и те, кто получил тяжелые травмы.

Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что взрыв произошел из-за дефектного трансформатора, но позднее официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается.

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