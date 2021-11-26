Взрыв на шахте в Кузбассе: как освещают его немецкие СМИ

Драматичные фото- и видеокадры с места трагедии, десятки погибших и раненых, первые задержания и вопрос о соблюдении техники безопасности на угольных шахтах в РФ - что сообщают СМИ ФРГ об аварии на шахте "Листвяжная".
Авария на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области, унесшая 25 ноября жизни более полусотни людей, получила широкое освещение в немецких СМИ, в том числе на страницах общенациональных газет и в эфире центральных телеканалов. Что говорят в Германии о причинах взрыва, операции по спасению пострадавших и последствиях этой трагедии, - у DW.
Уже днем 25 ноября на сайте новостной передачи Tagesschau общественно-правового телеканала ARD были показаны кадры из заснеженной Сибири, на которых видно, как к месту трагедии прибывают кареты скорой помощи и машины реанимации. К моменту публикации этого репортажа было известно о гибели как минимум 11 шахтеров и ранениях у более чем 40 человек. 46 горняков тогда еще находились в шахте и были отрезаны от внешнего мира.
Репортаж сопровождается упоминанием о том, что "из-за нарушений техники безопасности в российских шахтах время от времени происходят тяжелые несчастные случаи". "В 2016 году в результате нескольких взрывов метана на одной из шахт на севере России (шахта "Северная", компания "Воркутауголь". - Ред.) погибли 36 горняков. После этого инцидента власти проверили безопасность 58 шахт в стране и признали 20 из них, то есть 34 процента, потенциально небезопасными. По сообщениям СМИ, пострадавшая шахта "Листвяжная" не была среди них. Последняя проверка безопасности была проведена на ней 19 ноября", - указывают журналисты.
Следить за развитием ситуации на шахте в Кузбассе общественно-правовые телеканалы Германии продолжают и на следующие сутки. Утром 26 ноября телеканал ZDF сообщил на своем сайте, что в связи с трагедией в Кемеровской области был объявлен трехдневный траур - с 26 по 28 ноября. Отмечая, что во время операции по спасению горняков погибли также шестеро сотрудников МЧС России, журналисты добавляют, что, по мнению экспертов, из-за опасности новых взрывов на извлечение всех тел из шахты могут уйти дни.
Описывая положение после первого взрыва, произошедшего на глубине 250 метров под землей, телеканал указывает, что входы в шахту были сильно задымлены и шахтеры не имели возможности спастись самостоятельно. В то же время операцию по спасению горняков на какое-то время пришлось прервать из-за опасности новых взрывов.
Кроме прочего, немецкий телеканал сообщает о задержании 47-летнего директора шахты "Листвяжная", его первого заместителя и начальника участка.
"Работа в сфере добычи угля в России считается опасной для жизни. Из-за нарушений элементарных правил техники безопасности там то и дело происходят тяжелые несчастные случаи, - подчеркивают авторы репортажа. - Легко воспламеняющийся метан высвобождается в ходе разработки месторождения. Из-за плохой вентиляции он скапливается в шахтах и штреках под землей".
Телеканал ZDF напоминает, что случившееся 25 ноября - не первая трагедия в шахте "Листвяжная": взрыв, случившийся там в 2004 году, унес жизни 13 шахтеров. Другие крупные аварии на шахтах, происходившие в России за последние годы, - это взрыв на шахте "Ульяновская" в Новокузнецке в марте 2007 года, унесший жизни более ста человек, а также два взрыва метана на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области, в результате которых погиб 91 человек, напоминают немецкие журналисты.
Об увеличении числа жертв трагедии на шахте "Листвяжная" сообщает утром 26 ноября онлайн-версия радиостанции Deutschlandfunk. Ссылаясь на данные российских государственных информагентств, портал отмечает, что, кроме 14 человек, о смертях которых было известно до сих пор, к жертвам трагедии, судя по всему, можно причислить и 38 человек, судьба которых остается неизвестной. "К настоящему моменту (спасатели. - Ред.) исходят из того, что никто из них не выжил", - констатируют журналисты, напоминая, что в момент взрыва под землей находились 285 человек.
За развитием ситуации на месте трагедии в Кузбассе внимательно следят и на частном новостном телеканале n-tv, регулярно обновляя информацию о числе погибших. Около 11 часов утра 26 ноября телеканал сообщил, что, вопреки ожиданиям спасателей, утром этого дня из-под земли был освобожден один выживший мужчина, а также на поверхность были подняты шесть тел.
Ориентируясь на информацию, которую губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев оперативно обновляет в своем Telegram-канале, немецкие журналисты указывают, что чудом выживший мужчина был госпитализирован.
Комментируя состояние более 50 человек, также находящихся в больницах с ранениями различной степени тяжести, телеканал сообщает со ссылкой на местные здравоохранительные службы, что их жизни находятся вне опасности.
Относительно расследования причин трагедии журналисты сообщают, что по указанию временно исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна в шахтах были взяты пробы воздуха с целью определить, насколько высока вероятность нового взрыва.
Кроме того, журналисты сообщают о новых задержаниях. По данным СК РФ, были задержаны два госэксперта, которые проверяли безопасность шахты "Листвяжная" за неделю до взрыва, говорится в репортаже.
Взрыв на шахте под Кемерово в Кузбассе широко освещала и немецкая пресса. Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung завершает публикацию об этой трагедии пассажем о роли угольной промышленности в России. "Для державы, владеющей обширными природными ресурсами, добыча угля является важным источником дохода, наравне с добычей нефти и газа, - напоминают журналисты. - По официальной статистике, за прошедший год (в России. - Ред.) было добыто 402,1 млн тонн, часть этого угля продается и в Германию. Защитники природы считают, что добыча угля является важной причиной загрязнения окружающей среды в Сибири".
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