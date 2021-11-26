Взрыв на шахте в Кузбассе: как освещают его немецкие СМИ

Авария на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области, унесшая 25 ноября жизни более полусотни людей, получила широкое освещение в немецких СМИ, в том числе на страницах общенациональных газет и в эфире центральных телеканалов. Что говорят в Германии о причинах взрыва, операции по спасению пострадавших и последствиях этой трагедии, - у DW.

Вопрос о соблюдении техники безопасности

Уже днем 25 ноября на сайте новостной передачи Tagesschau общественно-правового телеканала ARD были показаны кадры из заснеженной Сибири, на которых видно, как к месту трагедии прибывают кареты скорой помощи и машины реанимации. К моменту публикации этого репортажа было известно о гибели как минимум 11 шахтеров и ранениях у более чем 40 человек. 46 горняков тогда еще находились в шахте и были отрезаны от внешнего мира.

Репортаж сопровождается упоминанием о том, что "из-за нарушений техники безопасности в российских шахтах время от времени происходят тяжелые несчастные случаи". "В 2016 году в результате нескольких взрывов метана на одной из шахт на севере России (шахта "Северная", компания "Воркутауголь". - Ред.) погибли 36 горняков. После этого инцидента власти проверили безопасность 58 шахт в стране и признали 20 из них, то есть 34 процента, потенциально небезопасными. По сообщениям СМИ, пострадавшая шахта "Листвяжная" не была среди них. Последняя проверка безопасности была проведена на ней 19 ноября", - указывают журналисты.

На извлечение тел погибших могут уйти дни

Следить за развитием ситуации на шахте в Кузбассе общественно-правовые телеканалы Германии продолжают и на следующие сутки. Утром 26 ноября телеканал ZDF сообщил на своем сайте, что в связи с трагедией в Кемеровской области был объявлен трехдневный траур - с 26 по 28 ноября. Отмечая, что во время операции по спасению горняков погибли также шестеро сотрудников МЧС России, журналисты добавляют, что, по мнению экспертов, из-за опасности новых взрывов на извлечение всех тел из шахты могут уйти дни.

У шахты "Листвяжная" в Кузбассе

Описывая положение после первого взрыва, произошедшего на глубине 250 метров под землей, телеканал указывает, что входы в шахту были сильно задымлены и шахтеры не имели возможности спастись самостоятельно. В то же время операцию по спасению горняков на какое-то время пришлось прервать из-за опасности новых взрывов.

Кроме прочего, немецкий телеканал сообщает о задержании 47-летнего директора шахты "Листвяжная", его первого заместителя и начальника участка.

"Работа на угольных шахтах в РФ опасна для жизни"

"Работа в сфере добычи угля в России считается опасной для жизни. Из-за нарушений элементарных правил техники безопасности там то и дело происходят тяжелые несчастные случаи, - подчеркивают авторы репортажа. - Легко воспламеняющийся метан высвобождается в ходе разработки месторождения. Из-за плохой вентиляции он скапливается в шахтах и штреках под землей".

Телеканал ZDF напоминает, что случившееся 25 ноября - не первая трагедия в шахте "Листвяжная": взрыв, случившийся там в 2004 году, унес жизни 13 шахтеров. Другие крупные аварии на шахтах, происходившие в России за последние годы, - это взрыв на шахте "Ульяновская" в Новокузнецке в марте 2007 года, унесший жизни более ста человек, а также два взрыва метана на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области, в результате которых погиб 91 человек, напоминают немецкие журналисты.

Число жертв трагедии на шахте "Листвяжная" растет

Об увеличении числа жертв трагедии на шахте "Листвяжная" сообщает утром 26 ноября онлайн-версия радиостанции Deutschlandfunk. Ссылаясь на данные российских государственных информагентств, портал отмечает, что, кроме 14 человек, о смертях которых было известно до сих пор, к жертвам трагедии, судя по всему, можно причислить и 38 человек, судьба которых остается неизвестной. "К настоящему моменту (спасатели. - Ред.) исходят из того, что никто из них не выжил", - констатируют журналисты, напоминая, что в момент взрыва под землей находились 285 человек.

При взрыве в шахте "Листвяжная" погибли более 50 человек

Освобождение из шахты выжившего через сутки после аварии

За развитием ситуации на месте трагедии в Кузбассе внимательно следят и на частном новостном телеканале n-tv, регулярно обновляя информацию о числе погибших. Около 11 часов утра 26 ноября телеканал сообщил, что, вопреки ожиданиям спасателей, утром этого дня из-под земли был освобожден один выживший мужчина, а также на поверхность были подняты шесть тел.

Ориентируясь на информацию, которую губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев оперативно обновляет в своем Telegram-канале, немецкие журналисты указывают, что чудом выживший мужчина был госпитализирован.

Комментируя состояние более 50 человек, также находящихся в больницах с ранениями различной степени тяжести, телеканал сообщает со ссылкой на местные здравоохранительные службы, что их жизни находятся вне опасности.

Новые задержания после аварии

Относительно расследования причин трагедии журналисты сообщают, что по указанию временно исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна в шахтах были взяты пробы воздуха с целью определить, насколько высока вероятность нового взрыва.

Кроме того, журналисты сообщают о новых задержаниях. По данным СК РФ, были задержаны два госэксперта, которые проверяли безопасность шахты "Листвяжная" за неделю до взрыва, говорится в репортаже.

Угольная промышленность в России

Взрыв на шахте под Кемерово в Кузбассе широко освещала и немецкая пресса. Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung завершает публикацию об этой трагедии пассажем о роли угольной промышленности в России. "Для державы, владеющей обширными природными ресурсами, добыча угля является важным источником дохода, наравне с добычей нефти и газа, - напоминают журналисты. - По официальной статистике, за прошедший год (в России. - Ред.) было добыто 402,1 млн тонн, часть этого угля продается и в Германию. Защитники природы считают, что добыча угля является важной причиной загрязнения окружающей среды в Сибири".

Смотрите также:

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Символ угольных карьеров Ни один угольный разрез не обходится без роторного экскаватора. Многие из почти 20 тысяч человек, которые еще заняты в отрасли в ФРГ, будут вспоминать об этой машине, когда добыча бурого угля уйдет в прошлое. Но пока не решено, когда это произойдет. Для сравнения: в 1960 году в ФРГ в угледобывающей отрасли работали более полумиллиона человек. Каменный уголь в ФРГ из-под земли больше не добывают.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Многокилометровые карьеры Многокилометровые карьеры стали неотъемлемой частью ландшафта во всех регионах Германии, в которых открытым способом все еще добывают бурый уголь. Они расположены на юге Саксонии-Анхальт, в западной части Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии (на фото), а также в регионе Лаузиц на юге Бранденбурга.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Твердая валюта для ГДР Роторный экскаватор, гусеницы которого видны на фото, работает в угольном разрезе Профен в Саксонии-Анхальт. Сейчас добыча бурого угля поддерживает все еще структурно слабую экономику в Восточной Германии, а в ГДР она была одной из базовых отраслей. Бурый уголь добывали, невзирая на экологию, и значительная его часть продавалась за границу за твердую валюту.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Миллиардные компенсации В промышленных масштабах бурый уголь стали добывать на востоке Германии еще в 19 веке. Сегодня в качестве компенсации за досрочное прекращение добычи угля федеральные земли и угледобывающие компании требуют от правительства в Берлине 70 миллиардов евро. Это соответствует сумме в 3,5 млн евро за одно рабочее место в угольной отрасли, которое будет потеряно.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля "Огненное кольцо" протеста Добыча угля уже много лет вызывает ожесточенные споры, как из-за загрязнения воздуха угольными электростанциями, так и из-за того, что для добычи угля открытым способом понижают уровень грунтовых вод. Акцией протеста, проведенной в январе 2019 года в Роммельскирхене на западе ФРГ, экологические активисты добиваются завершения угледобычи в Германии.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Защитники Хамбахского леса Широкую известность в ФРГ и за ее пределами в 2018 году получили массовые протесты против вырубки Хамбахского леса, за счет которого концерн RWE планировал расширить угольный разрез Хамбах. Протесты привели к тому, что суд в Кельне временно запретил вырубку деревьев до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по жалобе экологической организации BUND.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Спорный Гарцвайлер Угольный разрез Гарцвайлер возник в 1983 году на Западе Германии. Вокруг него постоянно разгорались споры, в том числе из-за того, что в ходе его расширения сносили целые населенные пункты. Наряду с экологическими вопросами это - второй важный пункт критики у противников угледобычи.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Деревни-призраки И в наши дни продолжают исчезать деревни, на месте которых появляются угольные карьеры. Вскоре такая участь постигнет местечко Керпен-Манхайм всего в 20 километрах от Кельна. В деревне уже практически не осталось жителей, большинство из них переселили. В 2022 году здесь начнется добыча угля.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь уступает место угольному карьеру Жертвами добычи угля становятся и памятники архитектуры. В 2018 году вслед за всей деревней Иммерат была снесена действовавшая церковь Святого Ламберта, построенная в 1891 году в неороманском стиле. Сделано это было для расширения угольного разреза Гарцвайлер-2, расположенного неподалеку от Ахена на западе страны.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Место жительства сменили 40 тысяч человек Снос деревни Иммерат и переселение ее жителей освещалось в немецких СМИ значительно шире, чем другие подобные случаи. Однако, по данным экологической организации BUND, только в Северном Рейне - Вестфалии в ходе расширения угольных разрезов были переселены около 40 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Церковь переезжает на новое место Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля На смену старым приходят новые технологии В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля Озера вместо карьеров Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта. Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща

