Добыча угля на Таймыре: угроза природе и коренным жителям. Кому это выгодно?

Россия планирует увеличить добычу угля на Таймыре. Российские и немецкие экологи и НКО говорят об огромных рисках для окружающей среды и уклада коренных жителей Севера. Зачем нужно новое месторождение?
Несмотря на то, что мировой спрос на уголь, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), существенно сократится к 2040 году, Россия намерена наращивать угольную добычу и расширять ее площади. В частности, за счет полуострова Таймыр. Эти планы вызывают тревогу у экологов - работы по добыче на полуострове несут в себе огромные риски для природы и коренных жителей. Кто является конечным выгодоприобретателем наращивания добычи, выясняла DW.
Немецкое Общество по защите прав малых народов (GfbV) обратилось в январе с письмом к Российской Федерации, в котором заявило о том, что добыча угля на Таймыре губительна для его экологии и местных жителей. "На Таймыре столетиями живут представители таких коренных народностей, как нганасаны, долганы, эвенки и ненцы. Основные их занятия - оленеводство и охота. Строительство новых дорог, поселений, шахт, порта подвергает их острой опасности", - говорится в письме.
Поводом для беспокойства общества стали сообщения о том, что в конце 2020 года российская правительственная комиссия утвердила проект освоения каменноугольного Сырадасайского месторождения на Таймыре. Освоение предполагает строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей. Проект будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской угольный терминал "Енисей". Добыча на участке может начаться уже в 2021 году.
В российском отделении Greenpeace разделяют опасения немецких коллег. "С точки зрения разрушения ландшафта добыча угля даже более вредоносна, чем добыча нефти. Пути миграции животных нарушаются и не восстанавливаются. Остаются лунные ландшафты на больших площадях", - заявил DW руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace Россия Михаил Крейндлин.
По его словам, беспокойство вызывает не только новый проект, но и уже реализуемые. В частности, работы, которые не первый год ведутся структурами компании "ВостокУголь" на Малолемберовском месторождении. "Этот участок попадал в охранную зону кластера "Бухты Медуза" в Большом Арктическом заповеднике. Это крайне ценная территория. Там расположена международная орнитологическая станция "Виллем Баренц". Но это не помешало начать геологоразведку и даже добычу угля. А на мысе Чайка, который тоже входит в охранную зону, началось строительство порта и угольного терминала", - рассказал Крейндлин.
Экологи привлекали внимание Минприроды и Генпрокуратуры к проблеме, однако дело завершилось тем, что в 2019 году власти изменили границы охранной зоны и сократили ее площадь. "Теперь Лемберовский участок и порт не входят в нее, - говорит эколог. - Соответственно, никакого запрета на строительство там нет. Работы легализованы. Мы же понимаем, что ценность работы всего заповедника может быть утрачена".
Ресурсы Таймыра колоссальны и оцениваются в 5,52 млрд тонн угля. Всего на полуострове расположены три угольных бассейна - Тунгусский, Таймырский и Ленский. Самое крупное месторождение - Сырадасайское (Таймырский бассейн). Его прогнозные ресурсы достигают 3,9 млрд тонн. В планах недропользователя начать добычу в 2021 году и довести ее до 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн.
Владельцем лицензии (до конца 2033 года) является общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда", входящее в корпорацию AEON миллиардера Романа Троценко (через управляющую компанию и кипрский офшор "Инпатениксо холдинг Лтд"). Объем финансирования проекта составит более 45 миллиардов рублей до 2024 года. При этом "Северная звезда" заручилась поддержкой государства и сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию из бюджета в размере до 20 процентов своих вложений.
Всего, по данным, представленным DW в Минприроды РФ, по состоянию на 1 января 2021 года на Таймыре действовали 52 лицензии на право пользования недрами. Безоговорочным лидером по числу имеющихся лицензий является компания "ВостокУголь". Согласно сводному госреестру участков недр и лицензий, более десятка компаний, аффилированных с "ВостокУголь", владеют лицензиями (около 40 - Ред.), позволяющими проводить геологическое изучение, поиски и оценку участков. Две из них - на Малолемберовское и Нижнелемберовские месторождения - разрешают вести добычу. В 2020 году она составила 1,5 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте компании, всего "в рамках исполнения майского указа президента России об увеличении грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году "ВостокУголь" планирует обеспечить добычу и транспортировку по СМП в 2024 году до 20 млн тонн угля". "Получается, что добыча будет наращиваться для того, чтобы загрузить Севморпуть. Это странная логика - транспортный путь нужен, чтобы возить грузы, а не наоборот. Кроме распила, ничего в голову не приходит", - прокомментировал это сообщение Михаил Крейндлин.
Формально лицензии на Малолемберовское и Нижнелемберовское месторождения, а также Лемберовскую площадь принадлежат "ВУ-Диксон", учредителями которого, согласно Единому госреестру юридических лиц, являются кипрский офшор "Ардимио Трейдинг Лимитед" (75%) и бизнесмен Александр Исаев (25%).
Примечательно, что изначально лицензия на Малолемберовское месторождение была выдана "Арктической горной компании" (АГК, также аффилирована с "ВостокУголь"), однако в 2017 году в ходе внеплановой проверки Росприроднадзор установил, что недропользователь нарушает условия лицензии и ведет добычу, хотя что разрешена была только геологоразведка. Компания была оштрафована, а действие лицензии приостановлено. Затем она дважды переоформлялась и в 2019 году оказалась у "ВУ-Диксон".
Конечными владельцами "ВостокУголь" до весны 2020 года являлись предприниматели Дмитрий Босов и Александр Исаев. В апреле Исаев был обвинен в хищениях и уволен, а его доля в два этапа перешла к самой компании "ВостокУголь". В мае 2020 года Дмитрий Босов покончил с собой. Владельцами "ВостокУголь" стали его наследники. Уже летом Роман Троценко объявил о том, что покупает долю Босовых в "Арктической горной компании". Осенью он подтвердил свои планы по интеграции АГК в корпорацию AEON. Зачем предпринимателю понадобилась компания, лишенная лицензии, пока остается неясным. В пресс-службах AEON и компании "ВостокУголь" на вопросы DW не ответили.
Независимый эксперт в области промышленности Леонид Хазанов предполагает, что АГК, вероятно, фактически выполняла функции подрядчика по отношению к "ВУ-Диксон", то есть юридически добычу вел "ВУ-Диксон", фактически же этим занималась АГК. "Приобретая АГК, Роман Троценко получает ее основные и оборотные фонды. В 2019 году у АГК стоимость основных средств превысила 900 млн рублей. Столь высокая их величина может быть связана с наличием у нее каких-либо сооружений и техники", - заявил он DW. Впрочем, нельзя исключать того, что вслед за АГК Троценко приобретет и другие активы "ВостокУголь".
В Минприроды заверили DW в том, что проверки соблюдения природоохранного законодательства проводятся на Таймыре регулярно: "Проверки осуществляются Росприроднадзором согласно утвержденному плану (графики проверок можно посмотреть на сайте прокуратуры, внеплановые проверки осуществляются только после согласования с ней)". Однако, как говорит Михаил Крейндлин, их прозрачность вызывает вопросы.
К плановым проверкам недропользователь всегда бывает готов. Внеплановые проводятся, когда служба получает определенный сигнал, например, жалобу, однако и в этом случае проверяющим чиновникам оказывается затруднительно попасть на объект без помощи самой компании. "Эффективности проверке это не добавляет. Так что это в большой степени политический вопрос - если есть указание "давить" какого-либо предпринимателя, способы находятся", - говорит он. Сами экологи также не имеют доступа на объекты и могут проводить мониторинг лишь при помощи дистанционных методов - космических снимков.
"Коренные народы Сибири являются жертвами систематического разграбления своей среды обитания в угоду наращивания торгового баланса России и обогащения лояльных Путину олигархов", - приводятся в письме GfbV слова ее представителя Ивонны Бангерт (Yvonne Bangert).
В российском Greenpeace сомневаются в том, что внимание международных организаций к проблеме будет учтено российской стороной. "В России вообще довольно плохо с правами коренных народов. Центр содействия правам коренных народов признан иностранным агентом. Периодически к его сотрудникам применяются репрессии, особенно когда они пытаются обращать внимание на проблему на международном уровне. Декларация ООН по правам коренных народов в России не поддержана. Соответствующая Конвенция Россией тоже не ратифицирована", - заключил Крейндлин.
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