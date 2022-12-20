СМИ: Видео Путина в "зоне СВО" снималось в Ростове-на-Дону

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событийсреды, 21 декабря (время московское).

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 21 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника. Необъявленный визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля. Белый дом официально отказался комментировать возможную встречу.

По данным издания Axios, к визиту Зеленского готовится служба безопасности Капитолийского холма, поскольку украинский лидер может выступить перед Конгрессом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса "физически присутствовать на заседании в среду вечером", пишет Axios со ссылкой на письмо Пелоси.

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Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации. Ее полное название - "рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей".

Рабочая группа должна в том числе подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участвовать в разъяснительной работе по вопросам мобилизации, рассмотреть варианты развития мобилизационных мощностей и производства продукции для армии. Также в задачи группы входит анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи.

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Всемирный банк выделил Украине кредит на 610 млн долларов под гарантии Великобритании. Основная часть средств - 500 млн долларов - пойдут на "проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны", а именно на выплаты детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальные платежи, сообщили в организации . Оставшиеся 110 млн долларов предназначаются украинскому здравоохранению.

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Во время посещения Путиным "зоны спецоперации", о которой отчитался Кремль, президент на самом деле находился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, пишет издание "Агентство", которое проанализировало официальное видео пресс-службы Кремля. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры помещения совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба. В ноябре этот же штаб посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".

Кремль заявил о посещении Путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, где последние несколько недель идут ожесточенные бои.

Хроника событий 20 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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