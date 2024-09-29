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ABC: Израиль готовит "ограниченное вторжение" в Ливан

Александра Иванова
29 сентября 2024 г.

После подтверждения информации о гибели лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы Израиль продолжил наносить авиаудары по Бейруту.

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Последствия авиаударов Израиля по Бейруту, 28 сентября 2024 года
Последствия авиаударов Израиля по Бейруту, 28 сентября 2024 годаФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Израиль готовится совершить "ограниченное наземное вторжение" в Ливан, сообщает на своем сайте медиакомпания ABC в ночь на воскресенье, 29 сентября, со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

"Израиль отверг предложение Европейского Союза о прекращении огня - даже краткосрочное - и не поддерживает связь с администрацией (президента США Джо. -  Ред.) Байдена", - цитируют журналисты своего собеседника.

По данным США и Израиля, за прошедшие недели были ликвидированы около 30 членов высшего руководства шиитского радикального движения "Хезболлах", указано далее в публикации. По словам чиновника США, с которым общалась редакция ABC, теперь оставшиеся лидеры "Хезболлах" опасаются, что в их рядах могут быть шпионы.

Уничтожение ЦАХАЛ лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы

27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд авиаударов по подземному командному центру "Хезболлах" в пригороде Бейрута. При этом был убит лидер движения Хасан Насралла. Кроме того, как сообщило иранское новостное госагентство Irna, в результате той же израильской атаки погиб заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Аббас Нилфорушан, направленный в Ливан из Ирана для помощи "Хезболлах".

Бригадный генерал Амихай Левин, командир авиабазы Хацерим, с которой поднялись израильские истребители для нанесения ударов по командному центру "Хезболлах", сообщил, что подготовка к этой "очень сложной" миссии велась на протяжении долгого времени. Всего за сутки израильская армия нанесла удары по 140 объектам "Хезболлах" на территории Ливана, заявили в ЦАХАЛ. В свою очередь боевики террористической группировки выпустили десятки ракет по территории Израиля.

После подтверждения гибели Насраллы Израиль продолжил наносить авиаудары по Бейруту, указывает ABC.

Джо Байден об уничтожении Хасана Насраллы

Комментируя израильскую операцию, президент США Джо Байден заявил, что не знал о ее подготовке. При этом он добавил, что ликвидация Насраллы стала  "мерой справедливости для многих жертв" в ходе его "сорокалетнего террора". 

Среди жертв Насраллы - тысячи гражданских лиц из США, Израиля и Ливана, говорится в заявлении Байдена. В нем также указано, что США продолжат поддерживать право Израиля на самооборону против "Хезболлах", ХАМАС и других террористических группировок, за которыми стоит Иран.

Между тем онлайн-издание Axios написало 28 сентября со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников США и Израиля, что после уничтожения ЦАХАЛ лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и иранского генерал-майора Аббаса Нилфорушана Израиль обратился к США с просьбой "принять меры", чтобы удержать Иран от атаки на Израиль после этой операции.

"Иран тщательно избегал нападения на Израиль, которое могло бы втянуть его в такую (тотальную. - Ред.) войну, но официальные лица в Вашингтоне и Иерусалиме опасаются, что удар, нанесенный в пятницу, может подтолкнуть Тегеран к тому, чтобы переступить черту", - говорится в публикации.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них - женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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