Байден: Убийство главы "Хезболлах" - "мера справедливости"

Президент США назвал убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы "мерой справедливости" для тысяч жертв его "сорокалетнего террора". Госдеп распорядился эвакуировать членов семей сотрудников посольства США в Бейруте.

Президент США Джо Байден в субботу, 28 сентября, прокомментировал убийство лидера радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы в результате авиаударов израильской армии. Байден назвал ликвидацию Насраллы "мерой справедливости для многих жертв" в ходе его "сорокалетнего террора".

Среди жертв Насраллы - тысячи гражданских лиц из США, Израиля и Ливана, говорится в заявлении Байдена. В нем также указано, что США продолжат поддерживать право Израиля на самооборону против "Хезболлах", ХАМАС и других террористических группировок, за которыми стоит Иран.

Президент США также отметил, что поручил усилить "оборонительные позиции американской армии" на Ближнем Востоке, чтобы "снизить риск более масштабной региональной войны". При этом целью США остается "деэскалация продолжающихся конфликтов" в секторе Газа и в Ливане дипломатическими средствами, отметил Байден.

Эвакуация семей дипломатов США из Ливана

Госдепартамент США 28 сентября распорядился начать обязательную эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Ливане, не вовлеченных в работу дипмиссии. Причина - непредсказуемая ситуация в сфере безопасности в Бейруте.

Днем ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штаб-квартире "Хезболлах" в пригороде Бейрута, в результате чего был убит лидер этого движения Хасан Насралла.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.