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Аббас призвал к мирной конференции по палестинскому вопросу

Жан Рофе
13 августа 2024 г.

Проведение мирной конференции должно показать стремление международного сообщества добиться реализации принципа "двух государств для двух народов", заявил глава ПНА на встрече с Путиным.

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Глава ПНА Махмуд Аббас и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи в ноябре 2021 года
Махмуд Аббас и Владимир Путин (фото из архива)Фото: YEVGENY BIYATOV/AFP

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал международное сообщество провести международную мирную конференцию по палестинскому вопросу, сообщает палестинское информационное агентство WAFA во вторник, 13 августа. По мнению Аббаса, цель такой конференции - дать палестинцам надежду на то, что международное сообщество серьезно настроено на возможность добиться реализации принципа "двух государств для двух народов".

Страны мира также должны побудить Израиль уважать международное право и выполнять предписания Международного суда ООН, заявил глава ПНА. Он подтвердил требования палестинцев о немедленной остановке огня в секторе Газа, полном выводе израильских войск из региона, а также прекращении нападений поселенцев на Западном берегу реки Иордан и нарушений в отношении мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме.

Путин: Позиция РФ о необходимости палестинского государства неизменна

Путин в ходе встречи с Махмудом в Москве подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и позиция РФ в этом вопросе "является неизменной". "Она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера, мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе нужно выполнить все решения ООН и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство", - приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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