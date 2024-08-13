Аббас призвал к мирной конференции по палестинскому вопросу

Проведение мирной конференции должно показать стремление международного сообщества добиться реализации принципа "двух государств для двух народов", заявил глава ПНА на встрече с Путиным.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал международное сообщество провести международную мирную конференцию по палестинскому вопросу, сообщает палестинское информационное агентство WAFA во вторник, 13 августа. По мнению Аббаса, цель такой конференции - дать палестинцам надежду на то, что международное сообщество серьезно настроено на возможность добиться реализации принципа "двух государств для двух народов".

Страны мира также должны побудить Израиль уважать международное право и выполнять предписания Международного суда ООН, заявил глава ПНА. Он подтвердил требования палестинцев о немедленной остановке огня в секторе Газа, полном выводе израильских войск из региона, а также прекращении нападений поселенцев на Западном берегу реки Иордан и нарушений в отношении мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме.

Путин: Позиция РФ о необходимости палестинского государства неизменна

Путин в ходе встречи с Махмудом в Москве подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и позиция РФ в этом вопросе "является неизменной". "Она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера, мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе нужно выполнить все решения ООН и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство", - приводит слова российского президента пресс-служба Кремля.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.