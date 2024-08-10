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ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в здании школы

Даниил Сотников
10 августа 2024 г.

Армия обороны Израиля сообщила, что боевики ХАМАС использовали здание школы в качестве командного центра и укрытия.

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Последствия удара ЦАХАЛ по командному центру ХАМАС
Последствия удара ЦАХАЛ по командному центру ХАМАС Фото: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

ВВС Израиля нанесли "точечный удар по командно-контрольному центру ХАМАС", находящемуся в здании школы Аль-Табаин неподалеку от мечети в Дарадж-Туффа в Газе, сообщил официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 10 августа.

Командный пункт был обнаружен, а атака скоординирована вместе с разведслужбами США и Израиля, подчеркивается в сообщении. "Командный центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные атаки", - сообщили в ЦАХАЛ.

При этом находящаяся рядом со зданием школы мечеть служит убежищем для жителей города Газа, указали в израильской армии. "Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию", - подчеркнули в ЦАХАЛ, добавив, что "ХАМАС систематически нарушает международное право и действует из гражданских убежищ, жестоко используя гражданское население и учреждения в качестве живого щита для своей террористической деятельности".

ХАМАС заявил о сотне погибших, ЦАХАЛ - о двадцати

В ХАМАС заявили, что в результате израильского удара погибли "от 90 до 100 человек", а десятки получили ранения, передает агентство AFP. Представитель израильской армии сообщил позднее, что в результате атаки были убиты около 20 боевиков. По его словам, распространяемая ХАМАС информация не соотносится с данными ЦАХАЛ и не соответствует типу удара и точности использованных ракет.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них были позднее освобождены в рамках обмена на палестинских заключенных.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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