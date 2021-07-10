70 процентов взрослых жителей ЕС полностью привиты от коронавируса

По данным Европейской комиссии, 70 процентов всех взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от COVID-19. Более 258 млн европейцев тем самым получили максимально возможную защиту от коронавируса, сообщило брюссельское ведомство во вторник, 31 августа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подчеркнула необходимость скорейшей вакцинации еще не привитых европейцев, а также граждан остальных стран мира. "В этом мы и дальше будем поддерживать наших партнеров", - заверила она, напомнив, что пандемия еще не закончилась.

Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 млн доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира. Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи. "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

ВОЗ ожидает значительного роста смертей от COVID-19 в Европе и Центральной Азии

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря 53 странах данного региона могут умереть от ковида еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге (Hans Kluge). Он напомнил, что до сих пор в Европе и Центральной Азии от COVID-19 скончались 1,3 млн человек, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом.

При этом в 33 странах региона показатели заражений выросли в последнее время на десять и более процентов, что объясняется широким распространением более заразного "дельта"-варианта коронавируса, отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. Региональный директор призвал наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь шесть процентов населения.

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