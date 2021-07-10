70 процентов взрослых жителей ЕС полностью привиты от коронавируса

По данным Европейской комиссии, 70 процентов всех взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от COVID-19. Более 258 млн европейцев тем самым получили максимально возможную защиту от коронавируса, сообщило брюссельское ведомство во вторник, 31 августа.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подчеркнула необходимость скорейшей вакцинации еще не привитых европейцев, а также граждан остальных стран мира. "В этом мы и дальше будем поддерживать наших партнеров", - заверила она, напомнив, что пандемия еще не закончилась.
Фон дер Ляйен также сообщила, что с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 млн доз вакцины от коронавируса в 130 стран мира. Кроме того, ЕС является одним из крупнейших доноров инициативы COVAX, указала она и заявила о необходимости прилагать еще больше усилий в этой связи. "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
ВОЗ ожидает значительного роста смертей от COVID-19 в Европе и Центральной Азии
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря 53 странах данного региона могут умереть от ковида еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге (Hans Kluge). Он напомнил, что до сих пор в Европе и Центральной Азии от COVID-19 скончались 1,3 млн человек, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 64 млн случаев заражения коронавирусом.
При этом в 33 странах региона показатели заражений выросли в последнее время на десять и более процентов, что объясняется широким распространением более заразного "дельта"-варианта коронавируса, отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. Региональный директор призвал наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь шесть процентов населения.
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков