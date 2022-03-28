32-й день войны в Украине: главные события

На 32-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в воскресенье, 27 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий невозможно подтвердить на основании информации из независимых источников.

Войска РФ перенесли основные удары на восток Украины

По данным Киева, 27 марта российские войска перенесли основные удары на восток Украины, в том числе на Мариуполь и зону Операции объединенных сил (ООС), и пытаются окружить украинские войска между Изюмом и Волновахой. Под Изюмом идут тяжелые бои, сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "По одним данным - противник продвинулся, по другим - наши его поджали слегка. В любом случае, там сейчас идет тяжелая боевая работа и будет много информации и дезинформации одновременно", - написал он в Facebook.

Эпицентр боев в Мариуполе - центр города, сообщил мэр Вадим Бойченко. По его словам, по этой причине из-под завалов здания драмтеатра в Мариуполе, который разбомбила российская авиация, пока не удается вытащить тела 300 погибших.

По итогам 27 марта, полностью находится под контролем украинских войск село Малая Рогань Харьковской области. Также продолжается наступление украинской армии в Ольховке. По территории Волынской области вечером 27 марта была выпущена крылатая ракета. По предварительным данным, на которые ссылается глава региона Юрий Погуляйко, обошлось без жертв.

Уничтожены нефтебазы во Львове и в Дубно

В Харькове разрушено 1100 зданий из-за обстрелов российских войск, сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью изданию "Украинская правда". "Нельзя посчитать убытки. И не хочу я даже сейчас считать убытки, потому что убытки эти колоссальные, гибнут люди", - сказал он. По словам Терехова, город нужно строить фактически заново.

В результате ракетного удара полностью разрушенанефтебаза в городе Дубно Ровненской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль. "База догорает. Уничтожения велики. Слава богу, без человеческих жертв", - цитирует его "Украинская правда".

Кроме того, во Львове, по словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, полностью уничтожена нефтебаза. Пожар тушили на протяжении всей ночи, уточнил он. Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по Львову. Были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, в течение ночи сбиты 18 украинских беспилотников, за истекшие сутки ВКС России поразили 67 украинских военных объектов.

Уже 12 журналистов погибли во время войны в Украине

С начала войны России против Украины погибли уже 12 журналистов, освещавших происходившие в стране события. Еще 10 репортеров получили ранения разной степени тяжести, сообщила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook. По ее словам, репортеры были убиты российскими военными. Среди погибших - американец, ирландец и российская журналистка.

Также правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний. Венедиктова уточнила, что учет преступлений против журналистов прокуратура ведет в координации с Институтом массовой информации. По их мониторингу, против журналистов и медиа в Украине с начала российского вторжения совершено уже 148 противоправных действий.

США выделят Украине еще 100 млн долларов

США намерены выделить правительству Украины дополнительно еще 100 млн долларов (91 млн евро). Эти средства должны быть использованы министерством внутренних дел для обеспечения охраны границ, а также для поддержания гражданских правоохранительных функций, сообщил Государственный департамент США. Деньги могут быть использованы для обеспечения дальнейших поставок защитного снаряжения, бронетехники, средств связи и медикаментов, говорится в сообщении. Как уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, такой шаг позволит МВД Украины обеспечить охрану важной инфраструктуры.

Украина закупила у ФРГ 5100 противотанковых гранатометов

Украинское правительство закупило в ФРГ 5100 противотанковых гранатометов. Эту информацию агентству dpa подтвердили в правительственных кругах Украины. Производит системы RGW90 HH Matador оружейная компания Dynamit Nobel Defence из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Общая сумма сделки составляет 25 млн евро и будет полностью оплачена Киевом. По данным немецких СМИ, 2650 систем были доставлены в Украину накануне. Оставшиеся поступят до конца мая еженедельными траншами.

Германия хочет защититься от российских ракет

Правительство Германии в свете войны в Украине рассматривает возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию республики. Во время консультаций между канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn) об использовании специального фонда для вооруженных сил Германии объемом в 100 млрд евро речь шла и о системе ПРО "Железный купол", в частности о приобретении разработанных Израилем гиперзвуковых противоракет Arrow 3.

Чтобы создать немецкий аналог "Железного купола", на территории страны собираются установить три ракетных радиолокационных системы типа Super Greene Pine. Данные будут передаваться в командный пункт. Там бойцы ВВС круглосуточно следят за ситуацией. Если радар обнаруживает ракетную атаку, то из одной из пусковых установок, установленных по всей стране, запускается ракета Arrow 3, которая перехватывает атакующую ракету в космосе и уничтожает ее там. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Официального подтверждения этой информации нет.

Бавария будет идентифицировать беженцев из Украины

Бавария призвала германские федеральные земли последовать ее примеру и четко идентифицировать беженцев из Украины. В Баварии их личные данные будут проверяться по базам данных разыскиваемых лиц, пояснил изданиям группы Funke баварский министр внутренних дел Йоахим Херрман (Joachim Herrmann), который в настоящее время возглавляет конференцию министров внутренних дел федерации и земель.

"Мы не можем позволить себе брешь в системе безопасности", - заявил он. Хотя помощь беженцам должна оказываться без бюрократических проволочек, "мы должны знать, кто к нам приезжает, и не допускать, чтобы контрабандисты, торговцы людьми или другие преступники использовали ситуацию в своих целях", указал глава МИД Баварии.

Глава МИД ФРГ против регистрации всех беженцев из Украины

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) отвергла призыв к регистрации всех беженцев из Украины, с которым выступил консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. "Речь идет прежде всего о детях и женщинах, которые уже несколько дней находятся в пути", - заявила Фезер изданию Der Tagesspiegel.

Она опровергла слова председателя ХДС Фридриха Мерца (Friedrich Merz), утверждавшего, что властям ФРГ почти неизвестно, кто на самом деле приезжает в страну и где останавливается. Федеральная полиция заходит в поезда, когда беженцы пересекают границу, и проверяет все паспорта, объяснила глава МВД. Стражи порядка регистрируют любого, кто не имеет паспорта или прибывает из третьей страны, добавила она.

Федеральная полиция Германии зарегистрировала в общей сложности 266 975 беженцев, прибывших из Украины с начала войны. Большей частью речь идет о женщинах, детях и пожилых людях, отметило министерство внутренних дел.

В Германии будут лечить тяжелораненых из Украины

Германия начала принимать на лечение тяжелораненых из Украины. Об этом рассказал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Это люди, которые нуждаются в очень интенсивной терапии", - заявил он, не уточнив, идет ли речь о военнослужащих или мирном населении. По словам Лаутербаха, финансирование на эти цели уже получено. "Германия не только поставляет оружие. Каждый помогает, где может", - добавил министр.

Глава "ЛНР" заявил о планах провести референдум о вхождении в состав РФ

Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о планах в самое ближайшее время провести на ее территории референдум о вхождении в состав России, выразив уверенность, что эта идея получит поддержку населения.

В то же время председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал проведение такого референдума нецелесообразным. "Потому что еще недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашениям", и вот так - бегом-бегом", - цитирует его агентство "Интерфакс". Кроме того, указал Калашников, "сейчас в республиках отсутствует большое количество жителей, так как проводилась эвакуация".

Власти Украины заявили, что проведение Россией референдума на оккупированной украинской территории не будет иметь юридической силы. Если это будет сделано, "Россия столкнется с еще более жестким ответом со стороны международного сообщества, что еще углубит ее глобальную изоляцию", - заявил в Twitter официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

В РФ заблокировали доступ к сайту немецкого издания Bild

Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к сайтам немецкого издания Bild и публициста Александра Невзорова. Соответствующие требования в адрес ведомства направила Генеральная прокуратура РФ.

С момента военного вторжения в Украину в России были заблокированы порталы соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также сайты ряда российских и иностранных СМИ. Следственный комитет РФ ранее возбудил в отношении Невзорова уголовное дело, усмотрев в его действиях признаки преступления, связанного с "публичным распространением фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации".

Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью с Зеленским

Российские власти пытаются предотвратить публикацию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в российских СМИ. "Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее издание "Медуза" обнародовало полный текст интервью. Накануне с Зеленским в формате видеоконференции поговорили главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, а также специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

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