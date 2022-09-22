211-й день войны России против Украины: главные события

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Привлечь к ответственности Владимира Путина

Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Украине. Выступая на нем, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за агрессивную войну против Украины. "Международный порядок, ради поддержания которого мы здесь собрались, разрушается на наших глазах", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства. "Мы не можем и не позволим Путину уйти от ответственности".

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в очередной раз призвала Россию прекратить войну. "Настоятельно призываю Россию: вы не победите в этой войне, поэтому прекратите ее. Прекратите страдания, прекратите посылать своих граждан на смерть. Прекратите свои фиктивные "референдумы" - такие же незаконные, как и эта война", - заявила она. "Если мы позволили члену ООН развязать такую войну, что это значит для ООН?" - задалась вопросом глава немецкой дипломатии. "Если устав что-то для нас значит, мы не должны оставаться безучастными", - подчеркнула Бербок, добавив, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совете безопасности.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике Запад за поставки оружия и поддержку Киева. "Эта политика изматывания и ослабления России означает прямое вмешательство Запада в конфликт и делает его стороной конфликта", - заявил Лавров. Он назвал "особо циничной" позицию тех государств, "которые накачивают Украину оружием и обучают ее солдат". Поведение Лаврова на заседании Совбеза вызвало критику со стороны американской делегации. "Лавров, очевидно, не смог вынести ясных и повторяющихся посланий с осуждением войны России против Украины. Он вошел в зал перед самым началом своего выступления и вскоре покинул его", - заявил высокопоставленный американский чиновник агентству CNN. "Это еще один признак слабости и свидетельство того, что русские понимают, что они все больше изолируются на мировой арене"

ЕС обсуждает новые санкции против России

В Европейском Союзе обсуждают новые санкции против России в ответ на объявленную ее президентом "частичную мобилизацию". "Мы рассмотрим новые ограничительные меры, мы их примем", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, в следующем пакете санкций Евросоюз может ввести новые торговые ограничения на поставки ключевых технологий и компонентов и расширить персональные санкции. Кроме того, страны ЕС могут обсудить изменения уже утвержденных ограничений для российской нефти.

Военные действия

За сутки было убито более 400 россиян, участвовавших в войне против Украины, заявил Генштаб ВСУ. Общий показатель погибших с российской стороны тем самым возрос до 55 510 человек, указывается в Facebook. Кроме того, за минувшие 24 часа, по данным украинского Генштаба, было уничтожено 9 российских танков (с начала полномасштабной войны - 2236), 28 боевых бронированных машин (4776), 1 артиллерийская система (1341), 1 средство ПВО (169), 1 вертолет (218), 9 боевых беспилотников (941), 1 крылатая ракета (240), а также 20 автомобилей и автоцистерн (3630). "Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - указывается далее.

Российские войска уничтожили командный пункт батальона первой танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также уничтожены "три артиллерийских взвода американских гаубиц М777" и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, нанесены удары по четырем складам боеприпасов и вооружения ВСУ в Харьковской и Запорожской областях.

По данным Генштаба ВСУ, ВС РФ нанесли 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, в результате чего пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Намечена новая акция протеста против мобилизации

Молодёжное демократическое движение "Весна" призвало россиян к новым акциям протеста против мобилизации. "Могилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" - говорится в заявлении, распространенном в социальных сетях. Акции намечены на 24 сентября. Города, в которых они состоятся, в движении обещали назвать 23 сентября в своем Telegram-канале, а места сбора - непосредственно в день акции.

В то же время с апреля до конца июля доля россиян, готовых к участию в войне в Украине, снизилась с 32 до 27 процентов. Нежелание присоединиться к боевым действиям, наоборот, увеличилось с 59 до 64 процентов. Об этом, ссылаясь на всероссийские опросы, проведенные компанией Russian Field 13-15 апреля и 28-31 июля, написал в своем Telegram-канале бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Pro Asyl призвал определиться с беженцами от мобилизации

В правозащитной организации Pro Asyl, оказывающей поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в Германию по гуманитарным причинам, призвали определить процедуру въезда в Евросоюз для граждан России, которые бегут от принудительной мобилизации. Прием ходатайств от таких людей "бессмыслен" до тех пор, пока у них нет возможности въехать в Евросоюз, заявил руководитель организации Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt). Одним из возможных вариантов, по его словам, может быть выдача гуманитарных виз россиянам, которым удалось уехать от призыва в Грузию и Турцию, в этих странах.

В то же время стало известно, что Беларусь будет выдавать России граждан РФ, пытающихся спрятаться от мобилизации. По информации издания "Мая Краіна Беларусь", белорусские силовики сразу после объявления мобилизации в России получили соответствующий устный приказ. Сотрудники правоохранительных органов должны наблюдать за квартирами, которые сдаются посуточно и следить за машинами c российскими номерами.

Призовут до 1 млн человек

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ призвать 1 млн человек. Об этом "Новой газете. Европа" сообщил источник в администрации президента России. По его данным, представители Минобороны предлагали весь текст указа занести под гриф "для служебного пользования", но было решено скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован. "Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", - уточнил собеседник издания. Такую же цифру, ссылаясь на собственные источники, назвал агентству УНИАН бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Мобилизованным насильно предлагают сдаваться в плен

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала насильно мобилизованных россиян, оказавшихся в Украине, сдаваться в плен. "Так вы сохраните самое ценное - свою жизнь - для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине", - написала Верещук. По ее словам, сдавшимся в плен будут гарантированы "безопасность и достойные условия содержания".Сдавшихся в плен россиян могут обменять на украинцев, добавила Верещук. "Однако, если вы не захотите возвращаться в Россию, то, согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли", - подчеркнула она.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении обратился к россиянам по-русски. "55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это - варианты для вас, чтобы выжить", - заявил он.

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