126-й день войны России против Украины: главные события

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НАТО приняла новую стратегическую концепцию, в которой Россия объявлена "самой серьезной угрозой" безопасности альянса. Канцлер ФРГ Шольц пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений.
На 126-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
Министерство обороны России в своей ежедневной сводке утверждает, что украинские силы несут значительные потери. В районе Лисичанска из 350 солдат, входивших в состав 108-го батальона, осталось 30, утверждает ведомство. В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате российского артобстрела погибли до ста украинских военных. Российская армия за сутки поразила 39 пунктов управления, живую силу и военную технику ВСУ в 32-х районах, сбила один МиГ-29 и два Су-25, утверждается в сводке.
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России, регион станет полноценным субъектом, заявил замглавы оккупационной "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила сообщения о внесудебных казнях и массовых убийствах мирных жителей в более чем 30 населенных пунктах Украины в конце февраля и марте, когда эти населенные пункты находились под контролем российских военных. Только в Буче миссия задокументировала убийства не менее 50 мирных жителей. По состоянию на 27 июня ООН подтвердила гибель 4731 человека, еще 5900 человек получили ранения. "В реальности число жертв гораздо выше, поскольку в эти данные включены лишь случаи, которые миссия смогла точно подтвердить", - отмечается в докладе.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о самом масштабном обмене пленными с начала войны. В Украину вернулись 144 военнопленных, из них - 95 защитников "Азовстали" и 43 бойца полка "Азов". Среди возвращенных солдат - 23 офицера и 69 военнослужащих из числа младшего командного состава.
Глава "ДНР" Денис Пушилин подтвердил обмен пленными с Украиной по схеме "144 на 144". Большинство переданных Украине военных, по его словам, "тяжело ранены, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями". Пушилин написал, что "несколько" из переданных Украине людей - "рядовые националистических батальонов" - так российские военные называют среди прочих батальон "Азов".
Великобритания ввела санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, а также жены губернатора Кемеровской области Анны Цивилевой, которую издание "Проект", а теперь и власти Великобритании называют двоюродной племянницей Владимира Путина.
Министерство торговли США внесло в "черный" список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России до и после начала войны в Украине, сообщила газета Financial Times. Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.
Страны НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия объявлена "самой серьезной и прямой угрозой" безопасности НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию "прямой угрозой нашей безопасности", а войну в Украине - самым "серьезным кризисом безопасности" за последние десятилетия и "самым большим вызовом", с которым НАТО сталкивалась в своей истории.
По словам Столтенберга, на саммите НАТО в Мадриде принято "историческое решение" пригласить Финляндию и Швецию вступить в альянс. Этому предшествовало соглашение, достигнутое накануне между этими двумя скандинавскими странами и Турцией при посредничестве Столтенберга. Теперь Хельсинки и Стокгольм получили официальное приглашение присоединиться к НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил о наращивании военного присутствия США в Европе, "чтобы защитить каждый дюйм союзной территории". В Варшаве будет создан постоянный штаб для 5-го армейского корпуса, в Румынию США направят 5000 дополнительных военных, а также увеличат ротацию в Эстонии, Латвии и Литве.
Кроме того, Байден анонсировал отправку двух дополнительных эскадрилий американских истребителей F-35 в Великобританию и двух эсминцев в Испанию к уже базирующимся там четыре кораблям. Сейчас в Европе находятся более 100 тысяч американских военных, их число увеличилось на 20 тысяч с начала российского вторжения в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран НАТО предоставить Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также артиллерию. "Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона. У вас есть эти системы. Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террора против гражданского населения Украины", - отметил он.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшие поставки вооружений для противостояния российскому вторжению. Помимо гуманитарной и финансовой помощи, стране будет предоставлено "оружие, в котором Украина отчаянно нуждается", сказал он на саммите НАТО в Мадриде. По словам Шольца, союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставлять вооружения "так долго и так интенсивно, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя".
Транзит грузов через Литву в Калининград могут нормализовать в течение ближайших дней. По сведениям двух источников Reuters, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Вильнюсом, чтобы разрядить обстановку в регионе. ЕС и Литва обсуждают возможное исключение из санкций из-за опасений, что Кремль может прибегнуть к военному пути решения спора.
В школах и профессиональных училищах Германии обучается 144 тыс. школьников и студентов из Украины. За неделю их число увеличилось на 5000 человек. Больше всего детей и подростков учатся в Баварии (26 231), Северном Рейне-Вестфалии (24 662) и Баден-Вюртемберге (19 198).
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