125-й день войны России против Украины: главные события

На 125-й день полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, во вторник, 28 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Последствия ракетного удара по ТЦ в Кременчугу

В результате попадания ракеты в торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области погибли 20 человек, 59 пострадали, порядка 40 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в офисе президента Украины. К вечеру разбор завалов был завершен на 60 процентов. Российское Минобороны в утренней сводке признало, что обстреляло район, где нахится ТЦ.

В ведомстве заявили, что российские военные нанесли удар "высокоточным оружием" по ангарам "с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами" в районе Кременчугского завода дорожных машин. Их детонация вызвала пожар в "не функционировавшем торговом центре", утверждает Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела ТЦ призвал мировое сообщество признать Россию государством - спонсором терроризма. "Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством - спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", - написал Зеленский в Telegram.

"Продолжающиеся обстрелы гражданского населения и гражданских объектов вызывают возмущение, абсолютно неприемлемы и равносильны военному преступлению", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала привлечь к ответственности всех причастных к ракетному удару по торговому центру.

Санкции США против "военной машины Путина"

США ввели санкции против "военной машины Путина", а именно 70 организаций, связанных с российской военной промышленностью, а также еще 29 человек. Санкции были введены против госкорпорации "Ростех", а также всех его дочерних предприятий с долей более 50 процентов. Ограничения касаются "дочек" даже если те не числятся в санкционном списке.

Минфин США назвал корпорацию "краеугольным камнем оборонной, промышленной, технологической и обрабатывающей промышленности" России. В "управленческий зонтик "Ростеха" входит более 800 организаций из самых разных отраслей, подчеркнул американский Минфин. Под санкции попала "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), которая "имеет решающее значение для способности российских вооруженных сил закупать, обслуживать и заменять самолеты и связанную с ними технику".

Ограничения также коснулись производителей военных и гражданских самолетов: "Туполев", "Иркут", ОАО "Авиационный комплекс имени с. В. Ильюшина" и других компаний. Минфин США поручил партнерам попавших под санкции компаний прекратить все операции с ними до 11 августа этого года.

Санкции были введены, в том числе против бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и его родственников, экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и его жена телеведущая и замгендира "Газпром-медиа" Тина Канделаки.

Увеличение военного присутствия НАТО в Европе

В Мадриде начался саммит НАТО. Президент США Джо Байден объявит на нем об увеличении военного присутствия США в Европе, рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент сказал перед началом войны, что, если Путин вторгнется в Украину, США и НАТО усилят группировку сил на восточном фланге не только на время кризиса, но и для решения долгосрочных стратегических задач", - сказал Салливан. По его словам, контингенты останутся на местах и после завершения войны в Украине, поскольку наращивание сил США в Европе связано с “долгосрочными переменами в стратегических реалиях”.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит численность своих сил реагирования с 40 до 300 тысяч человек.

Продолжается уход западного бизнеса из России

Производитель шин Michelin, остановивший свое производство в России 15 марта, решил окончательно уйти из страны. В пресс-релизе компании говорится, что ее активы в РФ будут переданы местному менеджменту. Аналогичное заявление сегодня сделал и финский производитель лифтов KONE.

Американский производитель бытовой техники Whirpool (бренды Indesit и Hotpoint), также сообщил, что продаст свой российский бизнес турецкой компании Arceli.

Уходит из России и британская Diageo - владелец алкогольных брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan. Отгрузки алкогольной продукции для России компания прекратила еще в марте, а теперь сворачивает представительство. "Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев", - сообщили в компании.

Итоги саммита "большой семерки"

Лидеры стран "большой семерки" (G7) подвели итоги саммита завершившегося в баварском замке Эльмау. "Мы вновь подчеркиваем наше осуждение незаконной и неоправданной агрессивной войны России против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в ее мужественной защите своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в коммюнике.

Отдельно лидеры G7 осудили "провокационные заявления России об угрозе применения ядерного оружия". "Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении. Страны также призвали Китай оказать давление на Россию с целью остановить вторжение и вывести войска из Украины.

"Семерка" сообщила, что финансовая поддержка Украине в виде гуманитарной помощи со стороны G7 в 2022 году составляет более 2,8 млрд долларов США, еще 29,5 млрд долларов будут выделены в качестве "бюджетной поддержки" для помощи Киеву закрыть дефицит финансирования. Лидеры G7 также подтвердили, что "сохраняют твердость" в вопросе санкций против России "до тех пор, пока это необходимо".

В том числе страны продолжат политику отказа от российских энергоресурсов и, как говорится в коммюнике, вместе с Международным энергетическим агентством изучают варианты, как стабилизировать ситуацию с ценами на этом рынке. Один из обсуждаемых вариантов - введение потолка цен на импорт энергоресурсов. G7 также призвала страны ОПЕК увеличить свое производство, чтобы уменьшить напряженность на мировых рынках.

Путина не ждут на саммите G20 в Индонезии

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент России Владимир Путин не поедет в Индонезию на саммит G20 этой осенью. По словам Драги, такое решение принял президент Индонезии Джоко Видодо. "Видодо исключает это и был категоричен. Он (Путин. - Ред.) не придет", - сказал Драги.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется. При этом Ушаков не сказал, будет ли Путин принимать участие очно или по видеосвязи. "Россия исходит из того, что приглашение Путину на G20 поступило, участие определяет не Драги", - прокомментировал слова Драги Ушаков.

Турция поддержит членство Финляндии и Швецией в НАТО

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

"По итогам встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - говорится в опубликованном документе. Конкретные шаги по вступлению стран в альянс, будут согласованы в ближайшие два дня, но теперь это решение "низбежно".

Смотрите также:

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Дымящиеся развалины 27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Груда камней и металла Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Около двух десятков погибших По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Поиск и спасение пострадавших По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Борьба с огнем глубокой ночью "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Россия признала ответственность за обстрел 28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Ни слова о гражданских жертвах "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии 28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Скорбь по погибшим ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя. Автор: Александра Иванова

