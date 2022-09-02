10 причин любить Саксонию-Анхальт

Саксония-Анхальт (Sachsen-Anhalt) - восточногерманская федеральная земля, занимающая второе место в стране по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На первом - Бавария (8 - по состоянию на начало 2022 года), второе делят Саксония-Анхальт (7) и Баден-Вюртемберг (7). Помимо этих особых достопримечательностей здесь есть много еще всего интересного.

Дессау-Вёрлиц

Готический дом в Вёрлице Фото: DW / Nelioubin

Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Баухаус

Учебное здание Баухауса в Дессау Фото: DW / Nelioubin

В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухаус (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауса до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.

Кведлинбург

Улочка на Замковой горе в Кведлинбурге Фото: picture alliance / Bildagentur Huber

От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.

Виттенберг

Памятник Мартину Люттеру в Виттенберге Фото: picture-alliance/dpa/H.Schmidt

В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.

Наумбург

Наумбургский собор Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в Наумбурге 1029 году. В 2018 году Наумбургский собор получил статус памятника Всемирного наследия. Сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм.

Магдебург

"Зеленая цитадель" в Магдебурге Фото: Fotolia/heiko119

В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

Средняя Эльба

Пойма Эльбы в районе города Тангермюнде Фото: picture alliance/Bildagentur Huber

По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.

Галле

Памятник Георгу Фридриху Генделю в Галле Фото: picture-alliance/dpa

Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

Зале-Унструт

Виноградник около города Фрайбург (Freyburg) в Саксонии-Анхальт Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

Гарц

Вальпургиева ночь на горе Броккен Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.