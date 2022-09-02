  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Вёрлицкий парк
Лодочная экскурсия во Вёрлицкому паркуФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

10 причин любить Саксонию-Анхальт

Максим Нелюбин

Саксония-Анхальт - это Баухаус, родина немецкого протестантизма, удивительные дворцово-парковые ансамбли и живописные ландшафты вдоль Эльбы. | 11 фотографий

https://www.dw.com/ru/10-pricin-lubit-saksoniuanhalt/a-37205263

Саксония-Анхальт (Sachsen-Anhalt) - восточногерманская федеральная земля, занимающая второе место в стране по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На первом - Бавария (8 - по состоянию на начало 2022 года), второе делят Саксония-Анхальт (7) и Баден-Вюртемберг (7). Помимо этих особых достопримечательностей здесь есть много еще всего интересного.

Дессау-Вёрлиц

Готический дом
Готический дом в ВёрлицеФото: DW / Nelioubin

Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Баухаус

Дессау
Учебное здание Баухауса в ДессауФото: DW / Nelioubin

В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухаус (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауса до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.

Кведлинбург

Кведлинбург
Улочка на Замковой горе в КведлинбургеФото: picture alliance / Bildagentur Huber

От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.

Виттенберг

Виттенберг
Памятник Мартину Люттеру в ВиттенбергеФото: picture-alliance/dpa/H.Schmidt

В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.

Наумбург

Наумбург
Наумбургский собор Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в Наумбурге 1029 году. В 2018 году Наумбургский собор получил статус памятника Всемирного наследия. Сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм.

Магдебург

Магдебург
"Зеленая цитадель" в МагдебургеФото: Fotolia/heiko119

В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

Средняя Эльба

Средняя Эльба
Пойма Эльбы в районе города ТангермюндеФото: picture alliance/Bildagentur Huber

По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.

Галле

Галле
Памятник Георгу Фридриху Генделю в ГаллеФото: picture-alliance/dpa

Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

Зале-Унструт

Фрайбург
Виноградник около города Фрайбург (Freyburg) в Саксонии-АнхальтФото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

Гарц

Броккен
Вальпургиева ночь на горе БроккенФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ораниенбаум

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Туризм
24 августа 2020 г.
''Вёрлицкий Везувий''

Садово-парковые причуды немецкого князя

Садово-парковые причуды немецкого князя

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
Туризм
20 мая 2016 г.
Кведлинбург

Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

В историческом центре Кведлинбурга насчитывается около 1300 старых фахверковых домов. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туризм
20 декабря 2019 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2 A4

Премьер Украины попросил у Берлина современные боевые танки

Политика
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура - под надписью "Прощание с Горбачевым" "президент России Владимир Путин" в траурном костюме, с траурной повязкой и букетом цветом пытается незаметно уйти на цыпочках.

Путин и Горбачев. Российский президент испугался похорон?

Путин и Горбачев. Российский президент испугался похорон?

Политика
17 ч. назад
Россия

Беларусь

Видеоурок от Александра Лукашенко, 1 сентября 2022 года

Каким будет новый учебный год в Беларуси?

Каким будет новый учебный год в Беларуси?

Политика
16 ч. назад
Беларусь

Украина

Бойцы Российского добровольческого корпуса

В Украине объявили о новом объединении российской оппозиции

В Украине объявили о новом объединении российской оппозиции

Политика
31 августа 2022 г.
Украина

Германия

Водородный автомобиль BMW iX5 Hydrogen перед проходной завода концерна в Мюнхене

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

Экономика и бизнес
16 ч. назад
Германия
На главную страницу