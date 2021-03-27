10 причин любить Баварию

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?
700 тысяч квадратных километров. Бавария - самая большая по площади федеральная земля Германии, богатая традициями и достопримечательностями, хорошо известными во всем мире. Типичные альпийские ландшафты, зеленые горные луга и живописные пастбища, озера с кристально чистой водой, традиционные баварские костюмы, баварское пиво, Октоберфест…
В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".
Каждый год (до начала пандемии) этот народный праздник в баварской столице посещало около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.
Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.
Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.
Нойшванштайн входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.
Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.
Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.
Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.
Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать!
Тематическая страница:
• Достопримечательности Баварии
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Каждый год его посещают около 6,5 миллиона человек.
Одним из его владельцев был Франкенштейн. Ворота построил Бальтазар Нейман. Из оранжерей поставляли апельсины епископу Майнца, а часть мебели находится в музее Метрополитен...
Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.
Редкая деревня может похвастаться наличием сразу двух королевских замков. Причем таких, посмотреть на которые каждый день со всего мира приезжают тысячи туристов.
"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.
Это аббатство было создано в XV веке недалеко от Мюнхена. Оно славится вкуснейшим пивом, популярно среди туристов и политиков, а своим основанием обязано… обыкновенной мыши.
О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
Вюрцбургская епископская резиденция - памятник мировой культуры, шедевр позднего барокко.
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО на Боденском озере. Основные сведения и советы туристам.
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Оба когда-то называли "Римом" - соответственно, "франконским" и "третьим".
Вместе с Кельном и Прагой он входил в тройку самых крупных городов Священной Римской империи германской нации.