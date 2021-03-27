10 причин любить Баварию

700 тысяч квадратных километров. Бавария - самая большая по площади федеральная земля Германии, богатая традициями и достопримечательностями, хорошо известными во всем мире. Типичные альпийские ландшафты, зеленые горные луга и живописные пастбища, озера с кристально чистой водой, традиционные баварские костюмы, баварское пиво, Октоберфест…

Горный хребет Веттерштайн в Верхней Баварии

Баварские Альпы

В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".

Посетители мюнхенского Октоберфеста

Мюнхенский Октоберфест

Каждый год (до начала пандемии) этот народный праздник в баварской столице посещало около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.

Колонна Девы Марии и Новая ратуша в Мюнхене

Баварская столица Мюнхен

Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.

Стадион Allianz Arena в Мюнхене

Мюнхенская "Бавария"

Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.

Комета NeoWise в небе над замком Нойшванштайн в июле 2020 года

Сказочный замок Нойшванштайн

Нойшванштайн входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе

Озеро Кёнигсзе

Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.

Улочка Шмидгассе в городе Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург-об-дер-Таубер

Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.

Зрительный зал в Маркграфском оперном театре

Маркграфский оперный театр

Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церемония открытия старейшего в Германии рождественского базара

Кристкиндлесмаркт

Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.

Пивной сад около Китайской башни в Мюнхене

Баварское гостеприимство

Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать!

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