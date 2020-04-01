ЮНЕСКО критикует дискриминацию детей в сфере образования

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) раскритиковала дискриминацию миллионов детей в сфере образования во всем мире. Более четверти миллиарда детей и подростков вообще не имеют доступа к обучению, в то время как миллионы других сталкиваются с дискриминацией из-за своего происхождения, личности или инвалидности, говорится в докладе ООН "Интеграция и образование: Для всех значит для всех", обнародованном во вторник, 23 июня.

В документе отмечается, что такие дети особенно сильно страдают от последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2, однако главным препятствием к получению хорошего образования является бедность. По словам авторов доклада, во многих странах меньшинствам и беженцам по-прежнему не предоставляется должного доступа к качественному образованию. Кроме того, во многих странах раздельное обучение детей с ограниченными возможностями и без таковых закреплено законом. В Азии, Латинской Америке и Карибском регионе такое законодательство действует в 40 процентах стран.

Доклад ЮНЕСКО, в числе прочего, рекомендует позаботиться о том, чтобы прививать мысль о важности справедливого доступа детей к образованию уже на стадии подготовки педагогического персонала. "Разнообразие среди самого педагогического персонала также способствует интеграции", - подчеркивается в документе. По планам ООН, к 2030 году все люди на Земле должны иметь доступ к качественному образованию.

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