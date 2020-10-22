"Это не вторая волна, а цунами": как Сибирь борется с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в регионах РФ бьет рекорды первой волны. Больше всего страдает Сибирь. Не надеясь на поддержку государства, местные жители сами пытаются помогать врачам. Подробности - у DW.
Красноярский край - лидер Сибири по числу умерших от коронавирусной инфекции пациентов. За последний месяц, по данным официальной статистики, здесь скончались 715 человек. В столице региона Красноярске больничные палаты переполнены, поэтому многие вынуждены лечиться дома. Врачи скорой помощи и поликлиник завалены неотложными вызовами, но машин, чтобы заехать ко всем, не хватает. Местные журналисты открыли Viber-чат "Довези врача", в котором любой водитель может предложить свою помощь. Что говорят об этой инициативе медики и жители Красноярска - в материале DW.
Врач Елена Колчина работает заведующей в поликлинике №14 в Красноярске. На участках - много пенсионеров, которые живут в хрущевках без лифта. В день врачи ее поликлиники должны принять более 70 вызовов к температурящим больным, и на все - одна машина. "По сравнению с первой волной коронавируса вторая даже не волна, а цунами. Ситуация аховая, очень ждем, чтобы хотя бы плато наступило. Если весной на дому лечились одновременно максимум 500 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, то сейчас - больше тысячи", - рассказывает Елена.
В других поликлиниках - аналогичная ситуация. Чтобы успеть на все вызовы, многие врачи вынуждены брать свои машины или просить родственников их подвезти. Про то, что в городе появился чат водителей-волонтеров, врач узнала неделю назад. "До последнего не верила, что это вообще будет, - только на себя ведь привыкли рассчитывать. Приехала девушка молоденькая, мол, я вас повезу. Я чуть ли ей не кинулась на шею от радости", - вспоминает Елена.
Идея связывать врачей поликлиник с водителями возникла на местном частном телеканале "ТВК Красноярск". Ее инициатором стал журналист канала Сергей Григорьев, который вдохновился похожей акцией в Иркутске. "ТВК" нередко называют оппозиционным телеканалом - могут иногда и ролик Алексея Навального показать, и объявить сбор денег на штраф за несанкционированный митинг.
Чат запустили в мессенджере Viber 21 октября. По словам главного редактора телеканала Марии Бухтуевой, сначала в нем набралось тридцать человек. Три дня - полная тишина. Затем откликнулись водители - писали номер, марку автомобиля и число пассажирских мест. Врачи же долгое время ничего не писали. В личных сообщениях благодарили админов чата за инициативу, но участвовать отказывались. Мария объясняет это тем, что врачам города в принципе тяжело дается попросить о помощи. Для многих это равносильно признанию о том, что в системе здравоохранения что-то не так.
Тогда водители стали заезжать в поликлиники и предлагать помощь. "Это было вечером, я как раз собиралась на вызовы. Пришел мужчина, говорит, мол, знаете ли про такую акцию. Показывает чат на телефоне. Сразу добавил меня туда, и мы поехали. Мысли, что он меня куда-то не туда увезет, почему-то не возникло - было лишь радостное удивление", - говорит терапевт красноярской поликлиники Дарья Филиппенко. Сейчас в чате уже примерно 2000 водителей, около 40 врачей и 16 поликлиник.
Красноярск - город-миллионник, в котором десятилетиями не могут достроить метро. Многие ездят на своих машинах и понимают, как непросто врачам в спецодежде и с пробирками для забора мазков передвигаться от одного пациента к другому.
Валентина Брюханова работает в пресс-службе одного из госучреждений города. Она, как и многие водители, в свой отпуск работает волонтером. "Я не суперскоростная, езжу на малолитражке, но важен даже такой водитель, как я. Мне медсестры и врачи каждый день говорят, что если бы их не повезла я, они бы вообще не попали к пациентам", - рассказывает Валентина. Стать волонтером она решила после того, как увидела цифры статистики по заражениям коронавирусом и сообщения друзей о том, что они по нескольку дней ждут врачей из поликлиники.
Заболеть женщина не боится - ей выдают маски, шапочки, перчатки и накидку, а после смены Валентина обрабатывает машину антисептиком. "Врачи очень внимательно относятся к своей защите, и мне с ними гораздо спокойнее, чем с обычными покупателями в магазине или с пассажирами в автобусе", - говорит Валентина.
Другой водитель и активный администратор чата "Довези врача" Денис Вельчинский во время коронавирусной пандемии потерял работу. Он встал на учет на биржу труда и возит врачей на своей машине по 12 часов в день. "А что делать, раз наши органы самоуправления не могут обеспечить медиков самым элементарным транспортом… Вы бы видели, на чем они ездят. Это капец. Жалко, что наша власть вот так относится к нашему медперсоналу в такое нелегкое время", - рассказывает Денис.
Молодой врач Дониш Азизмуродов приехал в Красноярск десять лет назад из Таджикистана. Закончил здесь мединститут и работает в местной поликлинике. Он уже неоднократно ездил на вызовы с волонтерами чата, а теперь уходит в отпуск и планирует сам пересесть за руль и развозить врачей. "Надо помочь людям. Вижу, как они мучаются, потому что не могут получить медицинскую помощь вовремя. Раньше, если не успевали, ездили на своих машинах, личных. Но многие врачи сейчас на больничных - сами заразились коронавирусом", - объяснил он DW.
Сейчас в чате есть несколько чиновников и депутатов, но официальной реакции от властей города или края на акцию "Довези врача" не было, говорит Марина Бухтуева. Не было и дополнительных машин. Зато появились новости, что местная партия "Единая Россия" возобновила автопомощь врачам. Но на машинах почему-то - наклейки народной акции "Довези врача".
"В новостях партия говорит о своей старой акции, которая шла ни шатко ни валко. Но теперь ее визуализировали нашими атрибутами. В этом вся суть "Единой России". То же самое было с "Бессмертным полком". Акцию придумали томские журналисты, а потом ее присвоили власти", - объясняет Бухтуева.
С ней согласна координатор красноярского штаба Алексея Навального Анастасия Корсакова. "Единороссы были бы совсем глупыми, если бы к этой теме не подключились. Хотя они, вроде, в отличие от местных жителей, тратят на бензин не свои деньги", - говорит она.
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