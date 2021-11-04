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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон победил на президентских выборах 2017 года во Франции, став самым молодым главой государства в истории этой страны.

Французский политик, ранее успешный инвестиционный банкир. С августа 2014 по август 2016 года был министром экономики, промышленности и цифровых дел в правительстве Франции. Еврофил и убежденный атлантист. Сторонник политики открытых дверей. Лидер, созданного им 6 апреля 2016 года прогрессивного движения "Вперёд!", которое он называет "ни правым, ни левым". Одержал победу во втором туре президентских выборов в мае 2017 года, став самым молодым президентом в истории Франции.

03.11.21 *** France's President Emmanuel Macron (C), flanked by his wife Brigitte Macron (L), arrives for talks with outgoing German Chancellor Angela Merkel (R), in Beaune, Eastern France, on November 3, 2021. - I am now leaving this European Union in my responsibility as Chancellor in a situation that worries me, said Merkel on October 22. We have overcome many crises, through respect and efforts to find common solutions, but we have a series of unresolved problems, she warned. Angela Merkel's Christian Democrats (CDU) will pick their next leader through an unprecedented rank-and-file vote after a dismal result in September's election, party chiefs said on November 2. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / POOL / AFP) (Photo by PHILIPPE DESMAZES/POOL/AFP via Getty Images)

Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона 04.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит во Францию. В бургундском Боне она встретилась с президентом страны Эмманюэлем Макроном, его женой Брижит и пообщалась с горожанами.
Paris Mayor and Socialist Party (PS) candidate for the 2022 French presidential election Anne Hidalgo hold a red rose as she acknowledges the applause during the result of the vote of the PS militants to designate their candidate for the presidential election in Paris on October 14, 2021. Hidalgo was nominated late on October 14, 2021, by the Socialist Party to run for the 2022 French presidential election. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа 15.10.2021

Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, left, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, third left and Russian President Vladimir Putin, right, attend a joint news conference at the Elysee Palace in Paris, Monday Dec. 9, 2019. Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met for the first time Monday at a summit in Paris to try to end five years of war between Ukrainian troops and Russian-backed separatists. (Charles Platiau/Pool via AP)

Меркель и Макрон поочередно обсудили Донбасс с Зеленским и Путиным 11.10.2021

Лидеры ФРГ и Франции провели отдельные переговоры с президентами Украины и России. Стороны выразили заинтересованность в проведении саммита в "нормандском формате".
EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

Участники саммита ЕС спорят об отношениях с США и НАТО 06.10.2021

На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
People wave the French and Algerian flags during a demonstration against a municipal order banning the conspicuous showing of foreign flags issued by French right-wing UMP mayor of Nice Christian Estrosi (not pictured), following Algeria's fans celebrations during the 2014 FIFA World Cup, on July 05, 2014, in Nice, southeastern France. The French courts have suspended the controversial order on July 4, 2014, deeming it disproportionate. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Алжир отозвал своего посла из Франции 02.10.2021

СМИ полагают, что отзыв посла из Парижа может быть связан с критическими высказываниями в адрес Алжира президента Франции Макрона. Алжирские власти пока не объяснили этот шаг.
16.9.2021, Paris*** France's President Emmanuel Macron, right, welcomes German Chancellor Angela Merkel prior to a meeting at the Elysee Palace, in Paris, Thursday, Sept. 16, 2021. (AP Photo/Michel Euler)

Меркель и Макрон подтвердили курс на тесное сотрудничество ФРГ и Франции 17.09.2021

На встрече в Париже лидеры Германии и Франции затронули такие темы, как кризис в Афганистане и отношения ЕС с восточными соседями.
In the middle of the Sahel desert in northern Mali, a French soldier from the Barkhane force, armed and helmeted, stands protectively in front of a Malian army (FAMA: Forces Armées Maliennes) military pick-up. Malian soldiers sit at the back of the pick-up. They are helmeted and armed. All of them are participating in a military operation against armed terrorist groups (GAT) with the French Barkhane forces. Mali, Gourma (Tri-border region), January 2021. Photography by Frederic Petry / Hans Lucas. Au milieu du desert du sahel, au Nord Mali, un militaire francais de la force Barkhane, arme et casque, se tient debout, en protection, devant un pick-up militaire de l armee malienne (FAMA Forces Armees Maliennes). Des soldats maliens sont assis a l arriere du pick-up. Ils sont casques et en armes. Tous participent a une operation militaire contre les groupes armes terroristes (GAT) avec les forces francaises de Barkhane. Mali, Gourma (region des trois frontieres), janvier 2021. Photographie de Frederic Petry / Hans Lucas.

Французские войска убили лидера "ИГ в Большой Сахаре" 16.09.2021

Эмманюэль Макрон назвал "нейтрализацию" главаря ответвления "Исламского государства" большим успехом в борьбе с террористами в Сахеле.

FILE - In this March 19, 2021 file photo, Suhail Shaheen, Afghan Taliban spokesman and a member of the negotiation team gestures while speaking during a joint news conference in Moscow, Russia. In an interview with The Associated Press Thursday, July 22, 2021, Shaheen said the insurgent movement does not want to monopolize power, but there won't be peace until there is a new, negotiated government in Kabul and Afghan President Ashraf Ghani is removed. Shaheen said women will be allowed to work, go to school, and participate in politics but will have to wear the hijab, or headscarf. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)

Талибы отвергли предложение Макрона о "безопасной зоне" в Кабуле 30.08.2021

По словам представителя катарского офиса талибов, в создании зоны безопасности для гуманитарных операций в Кабуле "нет необходимости".
21.07.2021 French President Emmanuel Macron attends a farewell ceremony for the French armed forces chief of staff, Gen. Francois Lecointre at the Invalides monument in Paris, Wednesday, July 21, 2021. (AP Photo/Daniel Cole, Pool)

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН 29.08.2021

По словам президента Франции, "безопасная зона" в Кабуле необходима для защиты гуманитарных операций. Париж и Лондон 30 августа представят проект резолюции на этот счет.
Iraqi President Barham Salih, right, and French President Emmanuel Macron attend a press conference, in Baghdad's Presidential Palace, Saturday, Aug. 28, 2021. (AP Photo/Khalid Mohammed)

Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке и после вывода войск США 28.08.2021

Президент Франции Макрон посетил региональные консультации в Багдаде, посвященные борьбе с "Исламским государством", и пообещал не прерывать миссии Парижа против боевиков.
dpatopbilder - 25.09.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzt zu Beginn der Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt. Nach den Koalitionsspitzen und dem Klimakabinett befasst sich nun das gesamte Kabinett mit den Eckpunkten zum Klimaschutz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Мировые лидеры решительно осудили теракты в Кабуле 27.08.2021

Главы ряда государств и правительств резко отреагировали на сообщения о терактах у международного аэропорта в Кабуле, унесших жизни десятков людей.
20.09.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht beim Treffen des Koalitionsausschuss zum Klima im Kanzleramt auf dem Balkon und telefoniert. Rechts CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана 17.08.2021

В ходе беседы по телефону Меркель, Макрон, Джонсон и Драги согласовали вопросы сотрудничества при эвакуации граждан из Афганистана и координации авиарейсов в эту страну.
Paris, 31/07/2021*** Ein Demonstrant hält eine an einem Holzstab angebrachte Nachbildung des Kopfes von Präsident Macron, deren Augen und Mund mit roter Farbe bemalt ist. Erneut hat es in Frankreich Massenproteste gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln gegeben. Es ist bereits das dritte Wochenende in Folge, dass viele Menschen gegen eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und eine Ausweitung der Corona-Nachweispflicht protestieren. +++ dpa-Bildfunk +++

Французы третьи выходные подряд протестуют против санитарных мер 31.07.2021

В акциях в более чем 150 французских городах участвовали более 200 тысяч человек. В Париже вновь произошли столкновения агрессивных демонстрантов с полицией.
French Economy and Industry minister Emmanuel Macron gives a phone as he visits the 2014 Paris Auto Show on October 3, 2014 in Paris on the second of the two press days. AFP PHOTO/MIGUEL MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Телефоны Макрона и французских министров могли прослушивать с помощью Pegasus 20.07.2021

Участники расследования журналистов и правозащитников "Проект Pegasus" заявили о возможной прослушке телефонов президента и членов правительства Франции с помощью израильской системы шпионажа.

Почему Меркель выступает за диалог ЕС с Путиным (30.06.2021) 30.06.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает считать целесообразным проведение встречи ЕС-Россия на высшем уровне, несмотря на то, что на саммите в Брюсселе 25 июня это предложение отклонили многие страны-члены ЕС. Что об этом думают немецкие обозреватели?
A voter holds an electoral card and a ballot before voting at a polling station in Etaples, northern France, for the second round of the French regional elections on June 27, 2021. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Второй тур региональных выборов во Франции: провал центристов и ультраправых 27.06.2021

Наиболее убедительно на региональных выборах во Франции выступили консерваторы, а также "левые" и "зеленые". "Республика на марше" Макрона и Нацобъединение Ле Пен не будут контролировать ни один из 13 регионов.

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