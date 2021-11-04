Эмманюэль Макрон победил на президентских выборах 2017 года во Франции, став самым молодым главой государства в истории этой страны.

Французский политик, ранее успешный инвестиционный банкир. С августа 2014 по август 2016 года был министром экономики, промышленности и цифровых дел в правительстве Франции. Еврофил и убежденный атлантист. Сторонник политики открытых дверей. Лидер, созданного им 6 апреля 2016 года прогрессивного движения "Вперёд!", которое он называет "ни правым, ни левым". Одержал победу во втором туре президентских выборов в мае 2017 года, став самым молодым президентом в истории Франции.