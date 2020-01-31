Эвакуированных из Китая россиян отправят в карантин в Тюменскую область

Для эвакуации россиян из Китая из-за эпидемии коронавируса во вторник, 4 февраля, отправились два военно-транспортных Ил-76МД министерства обороны России. Всего для перевозки 147 человек, пожелавших покинуть КНР, планируется задействовать пять самолетов. Большинство эвакуируемых - граждане РФ, но есть также десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Всех их отправят на двухнедельный карантин в Тюменскую область В течение этого времени они будут обеспечены всем необходимым, заверила вице-премьер России Татьяна Голикова. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для карантина подготовили загородный реабилитационный центр.

Кроме того Голикова сообщила, что "граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане". По ее словам, заболевших не выпускают из Китая, а карантин - это международные требования для всех, кого эвакуируют. В Ухане, центре распространения заболевания, российские медики проводят первичный осмотр всех, кто улетает на самолетах Минобороны в Россию.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 20704 человек, 427 заболевших скончались. В России было выявлено два случая коронавируса - в Забайкальском крае и в Тюменской области инфекцию обнаружили у граждан Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

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