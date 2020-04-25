Чипирование людей: добро пожаловать в мир фейков о коронавирусе!

С прививками от SARS-CoV-2 людям будут вживлять чипы - эту и другую ложь о коронавирусе тиражируют любители теорий заговоров. Сергей Елкин представил себе развитие событий по их версии.
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